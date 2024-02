Moisés Caicedo y Enzo Fernández no aguantaron las críticas en el Chelsea e hicieron esto

Una vez más el Chelsea que se enfrenta a una resta de puntos no levanta el nivel y las críticas le llueven de propios y extraños y sus jugadores lo empiezan a sentir. Dos de los más señalados han sido el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández, ambos nuevamente son noticia.

Tras el 4-1 del Liverpool, la prensa y afición de Inglaterra señaló con dureza a los dos mediocampistas, algo lógico tomando en cuenta que costaron en conjunto 220 millones de euros. Este viernes, con algo de sorpresa, ambos desactivaron sus cuentas de X/Twitter.

Los comentarios que más se viralizaron fueron de los propios hinchas del Chelsea, quienes no perdonan que dos de sus fichajes más caros de la historia del club de Londres no den la talla en el rendimiento esperado. No se sabe si fue la institución quiénes optaron para que Moisés Caicedo y el campeón del Mundo en Qatar 2022 se tomen un respiro de las redes.

No son los únicos sudamericanos señalados por el mal momento del club ‘blue’. El argentino Mauricio Pochettino tiene cada vez más presión por revertir la situación con riesgo de quedarse nuevamente fuera de torneos UEFA como la campaña pasada.

En el último mercado de transferencias, el Chelse invirtió más de 600 millones de euros en fichajes. Además de los dos mencionados contrataron a Mudryk, Palmer, Sterling entre otros.

Los contratos de Enzo Fernández y Moisés Caicedo con el Chelsea

Moisés Caicedo y Enzo Fernández están ‘atrapados’ en el Chelsea. El ecuatoriano y el argentino firmaron contratos por ocho y nueve temporadas respectivamente, y con unos fichajes de más de 100 millones, es complicado que otro club ofrezca tales cantidades.

Los números del Chelsea en la temporada actual

El Chelsea ha jugado 22 encuentros en la Premier League con un balance de 9 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Se encuentra en la posición 12 a más de 10 puntos del último puesto UEFA.