Pep Guardiola vuelve a cuestionar el apretado calendario de Manchester City: "No podemos seguir así"

Pep Guardiola es uno de los entrenadores que más cuestiona los problemas de calendario no sólo en el fútbol inglés, sino a nivel mundial. No es para menos, en Manchester City no tiene una plantilla larga y eso lo perjudica cuando se produce una molestia física. Y el tiempo le da la razón respecto a este tema, ya que hay varios casos de lesiones graves.

Hace algunas semanas, repercutieron de fuerte manera las palabras que había dejado Pep Guardiola sobre el calendario y las lesiones. “Es una batalla perdida, excepto que los jugadores se planten y digan ‘no juguemos’. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes. La gente cae y seguirá cayendo porque ‘show must go on’“, apuntó. El tiempo le sigue dando pruebas de ello.

Los Citizens, por ejemplo, perdieron a Kevin de Bruyne por varios meses debido a una lesión en el tendón de la corva. Sin dudas, la baja más sensible que podrían tener por lo que significa el belga. Pero, en las últimas semanas, hay que sumar otros nombres como Mateo Kovacic, Jack Grealish, John Stones y, más recientemente, Bernardo Silva, quien fue reemplazado en el último partido ante Estrella Roja por Champions League.

A estos casos de Manchester City, la Premier League debe sumarle más casos. En esta semana, Tottenham confirmó la lesión de ligamentos cruzados de Iván Perisic y Brentford hizo lo propio con Rico Henry. Estos se suman a los nombres de Wesley Fofana y Christopher Nkunku (Chelsea), Emiliano Buendia y Tyrone Mings (Aston Villa), y Jurriën Timber (Arsenal).

Pep Guardiola se resigna con tantas lesiones y el calendario apretado

Con el panorama desalentador que ofrece el apretado calendario de Europa, Pep Guardiola parece estar resignado. “Jugamos muchos partidos. A menos partidos, menos lesiones. Llevamos muchos partidos seguidos durante varios años sin descanso… no podemos seguir así. Jack se llevó un golpe en Sheffield, pero eso es fútbol y puede pasar. Las lesiones musculares hacen que te pierdas muchos partidos“, explicó en rueda de prensa.

Por eso, Manchester City está empezando a tirar y mucho de sus nuevos jugadores como Jeremy Doku y Matheus Nunes, quienes han tenido que ingresar rápidamente al equipo titular. Precisamente, el belga apunta a ser una fija en el equipo con la lesión de Bernardo. “Es una lesión leve, estará fuera del equipo durante una semana o diez días“, aseguró sobre el estado del portugués.

¿Cuáles son los refuerzos de Manchester City en este mercado?

Manchester City fichó durante el último mercado de verano a Matheus Nunes (Wolverhampton), Jéremy Doku (Stade Rennes), Josko Gvardiol (RB Leipzig) y Mateo Kovacic (Chelsea).

¿Qué jugadores se han ido del Manchester City esta temporada?

Los Skyblues, en tanto, se desprendieron de tres figuras importantes como Riyad Mahrez (Al-Ahli), Ilkay Gündogan (FC Barcelona) y Aymeric Laporte (Al Nassr). También se fueron Cole Palmer (Chelsea), Yangel Herrera (Girona), Nahuel Bustos (Talleres) y Benjamin Mendy (FC Lorient). En tanto, João Cancelo (FC Barcelona), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Stade Reims), Taylor Harwood-Bellis (Southampton), James McAtee (Sheffield United), Máximo Perrone (UD Las Palmas), Tommy Doyle (Wolverhampton) y Slobodan Tedic (Charlton) han sido cedidos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City sacó 15 de 15 puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League e inició su campaña en la Champions League con un triunfo ante Estrella Roja por 3-1. Ahora, vuelve a jugar por la liga inglesa, este sábado 23 de septiembre, cuando reciba a Nottingham Forest en el Etihad.

La alineación de Manchester City vs. Nottingham Forest

Con varias bajas aún en el primer equipo, Pep Guardiola elige la siguiente alineación para enfrentar a Nottingham Forest: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Nunes; Doku, Alvarez, Foden; y Haaland serán los once titulares.