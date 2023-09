El arranque de la temporada 2023-24 viene siendo perfecto para Manchester City. El elenco comandado por Josep Guardiola ganó sus 5 encuentros de Premier League para ser el único líder y también triunfó en su debut en la Champions League, el martes ante Estrella Roja.

Pero este gran momento, en continuidad al triplete de la última campaña, también viene acompañado de preocupantes noticias. Es que el club inglés tiene un puñado de bajas de peso por lesión que obligan al entrenador español a estar cambiando de planes.

En conferencia de prensa, Guardiola se sinceró: “Estamos en problemas, pero no voy a decir: ‘Oh, tenemos muchas lesiones’. Es lo que hay. Con los jugadores que tenemos, iremos a por todas. Mientras tengamos esa mentalidad“.

Y se extendió: “Tenemos cinco jugadores muy importantes lesionados y mantener esa situación durante mucho tiempo sería difícil. A veces pasa. Es mucho tiempo para Kevin (De Bruyne), John (Stones) todavía no jugó y necesita un poco más de tiempo, tal vez Kovacic esté volviendo, Jack (Grealish) quizá en una semana o 10 días estará“.

Además, se refirió a la lesión de Bernardo Silva, la más reciente, conocida tras el partido ante Estrella Roja: “No me dijo nada al final y no hablé con los médicos, pero aparentemente en los próximos partidos no podrá jugar“.