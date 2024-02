No deja de ser un simple rumor sí, pero continúan sumándose voces o medios pidiendo un giro de 180 grados al frente de Stamford Bridge. Desde Inglaterra siguen dando motivos para que José Mourinho reemplace a Mauricio Pochettino al frente del Chelsea. La clave pasa a corto plazo por un 25 de febrero donde el argentino se juega mucho de cara a los próximos meses. ¿Puede realmente volver The Special One al oeste de Londres?

La directiva de Todd Boehly tiene algo en claro: los blues deben y necesitan regresar a Europa. No hacerlo supondría una sangría a nivel económico y chocar con la Premier en cuanto a Fair Play se refiere. Tras un gasto de más de 1000 millones de euros en fichajes e necesitan los ingresos de UEFA a la espera de la investigación que sufren los Blues por la administración Abramovic. Pochettino irá a la final de la Carabao Cup de 25 de febrero ante Liverpool consiente de lo que hay en juego. Ganar es ir a torneos internacionales y alejar un poco la sombra de un José Mourinho que sigue dando de que hablar.

El entrenador portugués se encuentra libre tras ser despedido de Roma. BILD en Alemania habla de un potencial interés mientras en Londres continúan las campañas para verle en lugar de Pochettino. Medios como The Sun le ven como el mejor preparado para una plantilla llena de jóvenes talentos y donde en los balances de la prensa inglesa, falta carácter. Mourinho, tras dos pasos llenos de gloria y duras salidas del Chelsea, vuelven a situarse en el entorno de un club lleno de cambios a corto plazo.

El medio indica que su llegada potenciaría a figuras en horas bajas. Se le ve como la pieza angular para que futbolistas como Enzo Fernández puedan rendir como volantes y no lejos de la medular. También incluso se habla de cambios tácticos donde se pasaría a una línea de 5 defensores con el objetivo de conseguir la renovación de Thiago Silva. The Sun cuestiona los registros de Pochettino con críticas que apuntan a uno de los peores rendimientos por cada 90 minutos en la historia moderna de los Blues.

“Consideran sus conocimientos como limitados”, fue la frase con la que The Athletic hablaba días atrás de la perspectiva que el vestuario del Chelsea tendría sobre el argentino. Una crítica dura y que habría llevado a varios pesos pesados del plantel a pedir el regreso de Mourinho. The Sun cierra hablando de una directiva que no analizará el futuro de Pochettino hasta finales de temporada. The Special One vuelve a sonar por el barrio de Fulham en Londres.

Un equipo con dos caras

La final de la Carabao Cup ha mostrado la mejor cara de la era Pochettino. Un Chelsea valiente se metió en su primera final bajo la administración Boehly mientras en Premier las cosas no terminan de arrancar. Los blues son décimos en 24 jornadas, con hasta 10 derrotas como victorias y 40 goles en contra. Mejorar los registros de su defensa, otro de los ítems que hacen a The Sun pedir el retorno de Mourinho.

A la espera de la investigación

Se espera que no sea hasta el final de la próxima temporada que Chelsea conozca su futuro en los juzgados. La Premier estudia proponer sanciones ante una serie de cuentas y operaciones con una contabilidad ficticia que durante la era Abramovic se hicieron para alterar el Fair Play del club. Por mucho menos Everton ya fue sancionado esta temporada con hasta 10 puntos descontados de la tabla general.