La Liga Profesional Saudí acaparó toda la atención desde este 2023 con la llegada de estrellas internacionales. Cristiano Ronaldo fue el primero en arribar y también se convirtió en impulsor de fichajes como Neymar o Karim Benzema para que este torneo siga creciendo. Pero ahora, desde este país, van por más.

Cristiano fue el primer crack que arribó a Arabia y, con su llegada en enero de este año, abrió el mercado al país para que lleguen otras figuras. “Sabía que ir a Arabia era abrir la cajita. No me equivoqué y estoy seguro de que en dos o tres años va a ser una de las ligas más importantes del mundo“, dijo en un evento en Madrid.

Pero para que la Liga saudí pueda ser de las más importantes del mundo en un par de años, tal como dijo el propio Cristiano Ronaldo, deben seguir llegando figuras. “Que vengan todos los cracks a la Arabia, que allí no hay problemas con la liga. Lo que queremos es competencia. Cuando hay competencia, el mercado se ve beneficiado“, apuntó el propio portugués.

La Liga Profesional Saudí podría aumentar número de extranjeros

Para que lleguen más figuras internacionales, la Liga Profesional Saudí debería modificar la regla de la cantidad de extranjeros permitidos. Hasta el momento, la norma dice que puede haber hasta ocho jugadores no nacidos en Arabia Saudita en la plantilla del primer equipo. Esto podría cambiar en el futuro inmediato.

De acuerdo al periodista Sami Al Qadi, los clubes de Arabia Saudita quieren aumentar el número de extranjeros permitidos en la Liga Profesional Saudí. De los ocho permitidos, quieren elevarlo a un máximo de nueve. La decisión deberá pasar por el ojo de los directivos del torneo para que sea una realidad.

La citada fuente dice que, de aprobarse, la norma a nueve extranjeros permitidos en la liga podría ser oficial a partir de inicios del 2024 o, en su debido defecto, a mitad de ese mismo año.

¿Cuántos extranjeros tiene cada equipo de la Liga Profesional Saudí?

Los clubes más comprometidos con el límite de extranjeros son los cuatro clubes pertenecientes al Fondo de Inversión Pública (PIF): Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli. Todos tienen hasta ocho extranjeros y algunos tuvieron dificultades para poder amoldarse a la regla que exige la liga.

Al Nassr tiene a Cristiano Ronaldo, Otávio, Sadio Mané, Anderson Talisca, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles y Aymeric Laporte. En tanto, el colombiano David Ospina no está registrado en el primer equipo debido a una fractura del codo que sufrió a comienzos del 2023.

Al Hilal, por su parte, cuenta con Neymar como máxima figura, pero también con Aleksandar Mitrovic, Malcom, Michael, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly y Yassine Bounou.

Al Ittihad también tiene ocho extranjeros, pero no tiene registrado al egipcio Ahmed Hegazy debido a una rotura de ligamentos cruzados. Los no nacidos en Arabia Saudita son Karim Benzema, Abderrazak Hamdallah, Romarinho, Igor Coronado, N’Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe y Marcelo Grohe. En tanto, Jota, quien fue firmado el pasado verano, no es tenido en cuenta debido a estos problemas con el cupo.

Por último, Al Ahli también juega a fondo con el cupo. Su plantilla está compuesta por estos extranjeros: Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Franck Kessié, Gabri Veiga, Roger Ibáñez, Merih Demiral y Édouard Mendy. Tras el arranque de la temporada, se le rescindió el contrato a Ezgjan Alioski.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Al Nassr?

De acuerdo a los datos del portal Transfermarkt, en 29 partidos jugados con Al Nassr desde su llegada en enero, el portugués lleva un total de 25 goles marcados (no cuentan los partidos jugados por la Copa de Campeones Árabe). En esta temporada de la Liga Profesional Saudí, lleva diez goles en siete juegos disputados.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo el próximo partido de Al Nassr?

Tras extender su racha de victorias, Al Nassr busca seguir por el buen camino en la Liga Profesional Saudí. Se enfrenta este viernes 6 de octubre a Abha Club por la novena fecha del torneo..

¿En qué puesto está Al Nassr en la tabla de la Liga Saudí?

Al Nassr sigue subiendo posiciones. Tras un mal arranque, ya suma seis victorias consecutivas para llegar a 18 puntos y ahora se ubica en el cuarto lugar de la Liga Profesional Saudí, a cuatro unidades del líder Al Taawoun (22).

¿Cuáles fueron los refuerzos de Al Nassr durante este mercado?

Al Nassr concretó varios fichajes de renombre. En primer lugar, llegó como entrenador Luís Castro (Botafogo). Al nuevo DT, se le sumaron importantes nombres de Europa como Sadio Mané (Bayern Múnich), Otávio (Porto), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Aymeric Laporte (Manchester City), Seko Fofana (Lens) y Alex Telles (Manchester United). En tanto, retornaron de sus préstamos, Khalid Al Ghannam (Al Fateh), Mukhtar Ali (Al Tai), Abdulfattah Adam (Abha), Mansour Al-Shammari (Al Tai) y Raed Ozaybi (Al Faisaly).

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga saudí esta temporada?

A los fichajes de Al Nassr, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A su clásico rival, Al Hilal, llegaron Malcom (Zenit), Rúben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Yassine Bounou (Sevilla), Aleksandr Mitrovic (Fulham) y Hassan Tambakti (Al Shabab).

En tanto, Al Ittihad, vigente campeón de la liga saudí, contrató a Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool) y Jota (Celtic). Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Gabri Veiga (Celta), Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle). Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.