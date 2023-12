Real Madrid se levanta como líder de LaLiga, con una nueva portería a cero y con un nombre que es noticia en cada jornada. Jude Bellingham y su momento de forma en el Bernabéu enamora a propios, extraños y un fútbol europeo que toma nota de las últimas noticias. El estado de salud del hombro del inglés no descarta que tenga que pasar por el quirófano más pronto que tarde. La pregunta es cuando le conviene esto a todas las partes.

Todo ocurrido ante Rayo Vallecano. Aquella caída en el Bernabéu supuso un daño en el hombro del inglés y por ende tener que perderse el duelo ante Braga de la Champions. Volvió ante Cádiz y Napoli para marcar, también ayer con Granada y todo esto con un vendaje que no esconde el problema. Jude Bellingham ha jugado con analgésicos desde entonces. The Athletic desvela que no se descarta puertas adentro del Real Madrid que el inglés pase por una intervención médica con tal de cortar con el dolor y posibles recaídas. El problema pasa por las fechas.

La realidad es que ese cuadro de inestabilidad detectado será un problema a tratar constantemente. También lo será un calendario que entrega pocos lugares para acometer la operación y su recuperación sin que el inglés se pierda buena parte del curso. Real Madrid descansará entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, poco para lo que requiere dicha intervención. Si bien la decisión como indica The Athletic no es definitiva, se encuentra encima de la mesa de los Merengues. Enero será un mes cargado y perder ahí a Jude puede suponer perder hasta tres títulos.

Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga. A eso se mide Real Madrid en enero y sin Bellingham la cosa se haría mucho más arriba. Alguno pensará en los parones de selecciones o el verano, pero no olvidemos que hablamos de un 2024 con Eurocopa y una sola ventana para probar antes del certamen que tendrá lugar por Alemania. Los Tres Leones por supuesto, no quieren quedarse tampoco sin Jude a corto o mediano plazo. The Athletic confirma que tiene muchas posibilidades de ser intervenido.

Bellingham es insustituible ahora mismo. Hablamos de un jugador con 15 goles y 3 asistencias en 17 partidos con Real Madrid. Todo esto como centrocampista y en su primera temporada con los merengues. Los problemas en su hombro seguirán vigentes y se espera que las decisiones sobre este sean tomadas a corto o mediano plazo. Carlo Ancelotti cruza los dedos pensando en un mes de enero clave para los blancos.

Inglaterra, al tanto de Jude Bellingham

Los Tres Leones le convocaron lesionado en el último parón de selecciones. Todo esto después de su caída ante Rayo Vallecano y con el fin de revisar igualmente su zona. Bellingham volvería a Madrid días después, pero ejemplifica los ojos que se tienen puestos en un jugador tan vital por el Bernabéu como por el Reino Unido.

La enfermería de Real Madrid, llena

No le sobran precisamente fichas a Carlo Ancelotti ahora mismo. Luka Modric, Thibaut Courtois, Eder Militao, Vinícius Junior, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga son baja en pleno ecuador de la temporada. La mayoría no vuelven hasta un 2024 donde se descarta que Bellingham pase por el quirófano.