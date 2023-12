Calma y sin prisas. Así asumen desde Real Madrid el futuro de Carlo Ancelotti. Comentan a Bolavip por el Santiago Bernabéu diversas claves para entender la falta de noticias oficiales en relación con un entrenador pretendido por Brasil desde hace meses. Hay mucha tranquilidad pensando en el 2024. También complicidad absoluta. Todas las piezas encajan para no descartar un contexto que empuje a la renovación. Vamos con ello.

No decimos que Real Madrid vaya a renovar a Carlo Ancelotti. Sí que no existen problemas o inconvenientes con el ruido externo. Dicen a Bolavip desde el Santiago Bernabéu que hay mucha comodidad con el italiano. También felicidad ante sus reacciones con una plantilla llena de lesiones. Todo esto de la mano con que no exista ningún tipo de tabú a la hora de hablar de su futuro. No hay veto a que el DT hable de este, a que se le pregunte en entrevistas puntuales o si quiera a que Brasil rodee su entorno desde el pasado Mundial de Clubes en Marruecos. Paz blanca, lo que sale de adentro.

Comodidad y complicidad son las claves de todo. Ancelotti nunca ha cruzado la línea en cuanto a una posibilidad de recalar en Brasil. Si habla de orgullo por un interés gigante, más no de querer dejar un club que siempre ha sentido. ¿Entonces? Comentan a Bolavip que las prisas por una renovación o por esclarecer el futuro son más cosa de los medios que del propio club. Se entiende que ambos protagonistas van en la misma línea y que disfrutan del momento de forma que se tiene en la capital. El equipo es líder en LaLiga y primero de cara al sorteo de UEFA Champions League. Nadie piensa más allá del día a día.

También nos hablan de la paz que tiene todo el club alrededor de Ancelotti. El corazón del vestuario le quiere y le respeta, este tiene los mismo sentimientos hacia sus pupilos y la paz que entrega el italiano tiene a todos cómodos. Lo mismo ocurre en una junta directiva donde no se quieren entrenadores que se pongan por encima del proyecto. Hay grandes DTs en el viejo continente sí, pero pocos que ase adapten a una plantilla hecha desde el palco y no en un banco de suplentes. Carletto no hará escándalos si no hay fichajes y se las ‘apañará’ con lo que tiene (que no es poco) sin reclamar en público. Es el primer portavoz del club y esto también encaja.

Mantiene a Bolavip que por supuesto todo esto no choca con el seguimiento que se hace a otros banquillos. A Xabi Alonso se le mira desde como mínimo la previa de cuartos de la Liga de Campeones 2021/2022, pero su nuevo contrato hasta el 2026 ya es otro punto más a tener en cuenta. Comentan a nuestros ojos que hay felicidad con Ancelotti, tranquilidad a corto-mediano plazo y por encima de todo, conocimiento de que solo los resultados marcarán el devenir de su relación con Real Madrid. Ambas partes lo saben y afrontan con tranquilidad.

Carletto, eternamente agradecido

La realidad es que el italiano no esperaba tener una segunda etapa en Real Madrid. MARCA confirmaba meses atrás que el arribo de Carletto desde Everton en 2021 se dio de manera sorpresiva para Ancelotti y que este incluso aceptó perder dinero para volver a Bernabéu. Es junto al AC Milan el club de su vida, la ciudad que mejor le ha tratado y el lugar donde más cómodo se siente en el día a día.

1 de enero, clave para Brasil y el Bernabéu

Como ocurre con los jugadores, Carletto sería libre de decidir su futuro en caso de no renovar antes del 31 de diciembre. Brasil podrá optar por sus servicios de manera gratuita pensando en un verano del 2024 donde es el punto de inicio mínimo para una aventura en Rio. Comentan a Bolavip que hay mucha tranquilidad a la hora de hablar del transalpino en un Santiago Bernabéu que lejos de temer por los rumores, disfruta del día a día.