Todo vuelve a aquel 2022 donde solo una firma le separaba del Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Real Madrid hablan del futuro según indican portales a lo largo y ancho del planeta, pero ¿Cómo ve todo esto las gradas del feudo madridista?. Fuimos al coliseo blanco durante el derbi ante Atlético y estas son algunas de las reflexiones que deja una hinchada dividida por los precedentes más cercanos.

Le Parisien aseguraba días atrás que todo se encuentra sentenciado. El medio más cercano al PSG anticipaba el final de la era Kylian Lotin en la Ligue 1 y con destino al Real Madrid. Gracias a esto y en la previa del derbi, preguntamos a diversos aficionados del conjunto merengue sobre su mirada sobre el tema. También sobre cómo está la relación del Bernabéu con Mbappé y si ha llegado el momento de unir filas. La opinión de la grada blanca, marcada por los precedentes.

Más allá de que se confirmen o no dichas informaciones, la realidad es que hay más actores en esta película donde todavía Mbappé podría jugar contra Real Madrid en unos hipotéticos cuartos, semis o final de la UEFA Champions League. El Santiago Bernabéu, aquel estadio que le aplaudió como rival el 9 de marzo del 2022, más que atento a los rumores mientras le consultamos sobre dicha posibilidad, sobre una relación que sin haber nacido ha tenido todo tipo de encuentros y que se encuentra a una firma de ser oficial. Esto dicen a Bolavip las gradas del gigante de LaLiga.

“¿Qué opinan sobre la llegada de Mbappé?…¿Se le cree que quiera venir a Real Madrid?…¿Cómo está la relación con el Bernabéu?”, son nuestras preguntas a una afición tan exigente como ansiosa de títulos junto a los mejores jugadores. La opinión general habla de una división alrededor de la figura de un delantero que es noticia en la casa blanca desde el verano del 2017.

“Debería venir, es el club donde ganará títulos. Se merece los grandes títulos, el Balón de Oro y este es el club. Mientras meta goles como Cristiano todo está perfecto. Es lo mejor que puede traer Real Madrid…Algunos chirría le tenemos, pero yo creo que vendría más que bien al Bernabéu…Si quiere ser feliz, Real Madrid es el sitio”, nos dicen algunas de las primeras voces consultadas. Hay deseos por contar con el que para muchos es el mejor del mundo ahora mismo, pero también recuerdos del pasado. 50/50 es la sensación que dan los exteriores del Bernabéu a una novela de la que solo Kylian Lotin conoce su desenlace.

2022, una herida abierta

El propio Florentino Pérez ha dicho en ocasiones que todo estaba listo y que solo una firma evitó que Mbappé firmarse por el gigante blanco. Un hecho acompañado de su imagen renovando en PSG sobre finales de mayo y a una semana de la final de París para Real Madrid. Una parte del Bernabéu perdona, pero ni mucho menos olvida: “Yo no le creo que quiera venir…Si viene no sacamos a nadie del once, que vaya al banquillo y que se gane ser titular…Nos ha hecho de todo, hasta que no lo vea de blanco no me creo nada. Si se baja el sueldo le perdonaría”.

Gestos, sueldo y una duda en el once

“La relación y el cariño que se le tiene es 50/50. Hizo mucho daño hace un par de años. Hay gente decepcionada y otra feliz…Tiene que demostrar que quiere jugar aquí…Yo creo que no vendrá, la familia está dividida”, más reflexiones de la afición de un Real Madrid que espera por novedades desde París. Mbappé tiene la llave para cerrar o abrir aún más la división entorno a su figura en un Santiago Bernabéu donde muchos le siguen esperando.

También preguntamos a quien sentará Mbappé en el banco de suplentes en caso de firmar por la casa blanca. Hay opiniones de todo tipo, muchos nombres mencionados y eso sí, un esquema que no se toca. Saber quién dejaría su lugar en el once a Kylian entre Rodrygo, Vinicius, Joselu o algún volante, la primera pregunta a Carlo Ancelotti si todo se hace oficial.