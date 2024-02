El triunfo 4 a 0 del Real Madrid sobre el Girona, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 24 de LaLiga (espectáculo que, a la postre, se trató de un duelo entre el primero y el segundo de la tabla de posiciones) en el Estadio Santiago Bernabéu, dejó con un sabor amargo a los hinchas merengues y, sobre todo, a Carlo Ancelotti.

Es que Jude Bellingham, pieza clave del esquema del entrenador italiano, padeció un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo, diagnóstico que fue confirmado por el propio club este domingo 11 de febrero, luego de que el inglés se sometiera a estudios médicos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Por lo que el tiempo que ya se especula que necesitará para recuperarse es de aproximadamente un mes (periodo que habitualmente se precisa para recuperarse de este tipo de dolencia). Por lo tanto, no solo que se perderá la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League vs. Leipzig de este martes 13 de febrero, sino también la vuelta pautada para el 6 de marzo.

Como si fuera poco, además en ese lapso, Jude Bellingham también se ausentará en cuatro partidos de LaLiga: Rayo Vallecano en Vallecas el domingo 18 de febrero, Sevilla el 25 del mismo mes en el Estadio Santiago Bernabéu, Valencia en Mestalla el sábado 2 de marzo y Real Celta de Vigo el domingo 10 en la Casa Blanca.

Real Madrid sigue acumulando bajas

Jude Bellingham se sumó a las dos últimas bajas de la semana. Ambos defensores centrales: Antonio Rudiger y Nacho Fernández. Uno por un golpe otro por una sobrecarga muscular. Ninguno pudo estar ante el Girona, por lo que Carlo Ancelotti debió improvisar en la zaga con Dani Carvajal y Aurélien Tchouaméni por delante de Andriy Lunin, dado que David Alaba y Eder Militao siguen encarando las recuperaciones de las roturas de sus ligamentos.

¿Cuándo juega el Real Madrid la ida de los Octavos de Final contra el Leipzig?

Real Madrid visitará al Leipzig en el Red Bull Arena, por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, este martes 13 de febrero desde las 21:00 horas de Europa Central. En tanto que la vuelta está fijada por la organización para llevarse a cabo el miércoles 6 de marzo a la misma hora en el Estadio Santiago Bernabéu.

Por cierto, el resto de los enfrentamientos de la misma instancia son: Manchester City vs. Copenhague, París Saint-Germain contra Real Sociedad, Lazio frente a Bayern Munich, PSV Eindhoven ante Borussia Dortmund, Inter de Milán vs. Atlético de Madrid, Porto vs. Arsenal y Napoli contra FC Barcelona.