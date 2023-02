No es un camino obligado. No todos los que aman la pista tienen el deseo de pasar al asfalto en algún momento. Los velocistas le escapan a ese cambio. Los fondistas y mediofondistas se tientan pero no es garantía de que les vaya bien. Siffan Hassan, como todo lo que hace, se lo toma con cierta ligereza. Quiere correr 42k pero no quiere "pasarse" al asfalto.

Su debut podría ser el 23 de abril, en la Maratón de Londres, una de las más rápidas del circuito. Hassan es doble campeona olímpica: en Tokio intentó llevarse la triple corona siendo la primera corredora en intentarlo al mismo tiempo en 1.500, 5.000 y 10.000. Se llevó oro en las distancias más largas y bronce en los 1.500, brillando igualmente en las series clasificatorias.

Así es la neerlandesa de 30 años con origen etíope. Cuando está en la pista tiene una mente de acero, espera para atacar al final de la carrera y nada parece detenerla. En Tokio se tropezó en la serie 2 de los 1.500, se levantó y pasó a 13 atletas para ganar y clasificarse. Ahora podrá demostrar si esa personalidad la puede aplicar en distancias más largas.

La mente en París

“Siempre le digo a mi agente que quiero correr un maratón sin prepararme realmente para el maratón. No he considerado en absoluto pasarme al maratón. La combinación es muy, muy difícil. Simplemente me desafía... A veces hago una distancia más larga y al día siguiente corro 1.500 ó 5.000", dijo en una charla con periodistas.

Está claro, entonces, que no se trata de una despedida de las pistas sino más bien una prueba más de lo que puede dar, sin dejar la temporada de lado. Claro que, depende del resultado, influirá en su decisión para los próximos Juegos. ¿Irá a la pista o al maratón?

Londres y sus rivales

"Antes de que pueda tomar una decisión entre pista y maratón para París, debo ponerme a prueba en los 42 kilómetros y creo que el mejor lugar para hacerlo es Londres, con las mejores atletas de la distancia alrededor. Subir siempre ha estado en mis planes, y eso no significa que me retire de la pista. Estoy planeando una temporada de atletismo este verano, pero antes de eso estoy emocionada con Londres. Será un paso hacia lo desconocido en muchos sentidos, pero deseo que llegue", dijo en Runners World.

Cuando habla de las mejores atletas no mienten: Londres tendrá una línea de partida con nombres destacables. Estarán la vigente plusmarquista Brigid Kosgei, la campeona olímpica Peres Jepchirchir, la etíope Yalemzerf Yehualaw, quien en 2022 se convirtió en la mejor debutante en maratón de la historia (hizo 2h17m23 en Hamburgo). Habrá una decena de mujeres con tiempos por debajo de las 2h19. De lujo.