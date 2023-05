El domingo 7 de mayo se llevará a cabo la décima edición de una de las carreras más especiales del calendario. Por formato, por que es a beneficio y porque además se corre en 150 puntos diferentes del planeta: habrá más de 100.000 personas compitiendo de manera virtual y presencial en todo el globo.

Wings For Life World Run tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de una cura para las lesiones de la médula espinal. Ya lleva una década realizando este evento, que si bien es una carrera, no se trata de una convencional. Hay largada pero no llegada. Si, no hay meta aunque sí hay un objetivo a cumplir y un ganador.

Presencial

Varias ciudades tendrán la posibilidad de realizar la carrera en vivo y en directo. Los corredores largarán todos juntos y el objerivo es correr lo más que se pueda dentro del circuito intentando escapar del "Catcher Car", un auto que larga 30 minutos después y que irá acelerando la velocidad hasta alcanzar al último participante, comenzará en 14 kilómetros por hora.

Irá aumentando cada media hora a 15, 16, 17 y 18 km/h. A partir de ahí, el conductor del Catcher Car pisa el acelerador un poco más a intervalos de media hora: a 22, 26, 30 km/h y, por último, 4 horas y media después del comienzo de la carrera, alcanza los 34 km/h, hasta que atrapa al último participante.

El recorrido es de 100 km en total, y quien gane será quien haya podido realizar la mayor cantidad de distancia hasta ser alcanzado. El 100% de las inscripciones y donaciones recaudadas en la carrera se destinan a la investigación de la lesión de la médula espinal a través de la Fundación Wings for Life.

Virtual también

Desde la pandemia se implementó también la modalidad virtual, tan exitosa que se mantiene al día de hoy y le da la posibilidad a muchos corredores de participar y colaborar sin importar donde estén.

Habrá que largar, eso sí, a la hora indicada en la app (se podrán bajar la misma abonando el feed de 9 dólares) y el celular les indicará cuando largue el Catcher Car y si son alcanzados por el mismo. Una manera divertida de participar desde cualquier parte del mundo.

Donde se corre

Las carreras presenciales serán en Viena (Austria), Zadar (Croacia), Munich (Alemania), Poznan (Polonia), Ljubljana (Slovenia), Zug (Suiza) y Kakheti (Georgia). En Sudamerica, las versiones virtuales serán en Brasilia, San Pablo, Lima, Buenos Aires y Bogotá. También en Panamá, Guatemala, Puerto Príncipe y México, entre otras tantas ciudades.