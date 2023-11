Matías Retegui no fue el único buscado por Italia. La guerra de juveniles continúa a lo largo y ancho del planeta pensando en quedarse con alguno de los mayores talentos que tendrá este deporte en la próxima década. Matías Soulé, el último caso de una lucha en la sombra que en el caso de jugador de Juventus tiene de momento como ganador a Argentina. Espera el llamado de Lionel Scaloni.

“Hablé con Spalletti, le dije la verdad, Italia quiere convocarme pero la realidad es que me siento argentino…Le di las gracias porque me quería pero estoy esperando a Argentina, mi corazón siempre me dice Argentina”, palabras del jugador Bianconeri en Mediaset para desvelar su deseo por vestir la camiseta Albiceleste. La Azzurra se fija en varias joyas del fútbol argentino desde hace meses para reforzar la filas de una selección en horas bajas y sin partidos de Mundial desde el verano del 2014.

Lucas Beltrán, Gianluca Prestianni, Mateo Tanlongo, Bruno Amione, Julián Aude, Carboni, Franco Carboni, Lucas Román, Isaías Delpupo, Marco Di Cesare, Tiago Geralnik, Facundo Buonanotte o Gino Infantino, algunos de los casos que estudia Italia para el futuro según medios como Tuttosport o La Gazzetta dello Sport. Soulé es uno más de estos y si bien el nacido en La Plata no da el ‘sí quiero’ muestra la otra partida que se juega a nivel mundial por el futuro de los juveniles.

Tiene lógica que Italia lo buscase. Soulé es uno de mejores proyectos del Calcio con sus apenas 20 años. Cedido en un Frosinone donde incluso ya se vota por jugador del mes, el zurdo de Juventus acumula un buen presente que se traduce en 5 tantos y una asistencia en lo que vamos de curso. Spalletti buscó seducirle, la Vecchia Signora le tiene en su radar a largo plazo y este sueña con la Albiceleste.

Un combinado donde Soulé ya ha tenido presencia. Representó a la Argentina en el Torneo Maurice Revello por Francia y el pasado 18 de abril de 2023 fue incluido en la pre lista para el Mundial Sub-20 2023. En cuanto a la ayer se refiere, Scaloni ya lo convocó para fechas de Eliminatoria ante: Brasil, Uruguay, Venezuela y Ecuador. No olvidemos que el jugador pudo firmar con Juventus siendo juvenil de Vélez Sarsfield gracias a la patria potestad.

El contrato de Soulé en Juventus

El argentino se encuentra amarrado a Turín hasta el 2026. Se le tiene dentro de una lista de proyectos juveniles que marcará la nueva era de una entidad sumida en crisis extra deportivas en los últimos cursos. Se le da un valor de mercado en Transfermarkt que llega ya a los 8 millones de euros.

Juventus se rinde a Soulé

“Es un jugador ofensivo y además tiene calidad. Estoy contento de cómo está creciendo y tenemos que darle tiempo para que crezca física y técnicamente…Hablamos de un gran proyecto”, palabras del entrenador Bianconeri Massimiliano Allegri del pasado mes de marzo sobre un jugador que de momento, rechaza unirse a la cuatro veces campeona del mundo.