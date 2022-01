El tenista griego de 23 años Stefanos Tsitsipas se ha metido en las semifinales del Australian Open. El número 4 del mundo es el tercer clasificado a la penúltima ronda del torneo tras lo hecho por Rafael Nadal y Matteo Berretini en la madrugada de ayer. El heleno barrió a Janek Sinner y espera por un nuevo rival.

Será la tercera vez que el griego se meta en las semifinales de Melbourne. Tsitsipas fue un huracán ante el italiano Sinner, quien nunca pudo incomodar al segundo mejor rankeado del torneo en un encuentro donde Stefanos dominó de principio a fin. Apenas dos horas y seis minutos le tomó clasificarse a la siguiente fase del Australian Open.

Operado del codo en noviembre del año pasado, Tsitsipas ha vuelto con todo en un torneo marcado por el ‘Caso Djokovic’ y el deseo de jugadores como Rafael Nadal de buscar su Gran Slam número 21. El griego sigue dando pasos al frente en una recuperación que pese a tener como objetivo en Australian ganar ritmo de competencia, ha encontrado una de las versiones más letales del heleno.

Esperando al último clasificado

"Estoy bastante seguro de que mi médico me está observando en este momento, me ha estado enviando mensajes de texto después de cada partido. Ambos no esperábamos que participara en el Abierto de Australia. Me dijo 'No te veo jugando en Australia', pero le demostré que estaba equivocado", dejaba caer tras su victoria ente el italiano quien en apenas dos meses ha retomado su mejor tenis.

6-3, 6-4 y 6-2 fue el marcador de un encuentro donde Tsitsipas no dio margen al italiano y su potente saque. El número 4 del mundo viene de menos a más en un Australian Open donde espera ya en semifinales por el ganador entre Félix Auger-Aliassime (número 9 del ranking ATP) y el ruso Daniil Medvedev.