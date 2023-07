Tomás Barrios vs. David Goffin EN VIVO por Wimbledon 2023: Dónde ver el partido y hora

Siguiendo su camino en el Grand Slam inglés, Tomás Barrios (133°) se enfrentará contra David Goffin en lo que respecta a la segunda ronda que corresponde a Wimbledon 2023. El partido será HOY, jueves 6 de julio, sabiendo que la cancha 6 del All England Tennis and Croquet Club es la sede del compromiso.

VER Tomás Barrios vs. David Goffin EN VIVO por Star+ en Chile y Latinoamérica

“Garrapata” busca seguir a puro movimiento y actividad en el torneo grande, principalmente porque en la primera ronda se encargó de superar al argentino Sebastián Báez por 7-6, 3-6, 6-3 y 7-6. Dicho triunfó en 3 horas y 32 minutos de juego implicó un récord personal para el de Santiago de Chile, ya que es su primera vez en tres participaciones de cuadro grande en acceder a la segunda ronda de un Grand Slam.

Del otro lado viene un experimentado en todo sentido, ya que el belga juega su octavo Wimbledon logrando los cuartos de final en 2019 y 2022 como la mejor marca, algo que se refleja en Grand Slams añadiéndose Roland Garros 2016 y Australian Open 2017. Su arribo a la presente instancia luego de que el hombre de Lieja superara 6-2, 5-7, 6-2 y 6-0 en una hora y 55 minutos al húngaro Fabian Marozsan.

¿Cuándo juegan Tomás Barrios vs. David Goffin por Wimbledon 2023?

Tomás Barrios vs. David Goffin tendrá lugar HOY, jueves 6 de julio, en la cancha 6 del All England Tennis and Croquet Club, a partir de las 09.30 hora Chile (aproximado), por la segunda ronda de Wimbledon 2023.

Horarios por países

España: 14:30 horas

Argentina: 09:30 horas

Brasil: 09:30 horas

Uruguay: 09:30 horas

Chile: 08:30 horas

Paraguay: 08:30 horas

Venezuela: 08:30 horas

Bolivia: 08:30 horas

Colombia: 07:30 horas

Ecuador: 07:30 horas

Perú: 07:30 horas

México: 06:30 horas

Estados Unidos: 05:30 PT / 08:30 ET

¿Dónde ver Tomás Barrios vs. David Goffin EN VIVO por Wimbledon 2023?

El compromiso se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en territorio chileno y latinoamericano a través de la plataforma Star+, además de la pantalla de ESPN 3.