El delantero de Inglaterra y capitán del Tottenham es una de las pocas figuras mundiales que tienen un bajo perfil, a Harry Kane no le gustan los escándalos, tampoco las grandes fiestas, el despilfarro. Es hombre de familia y un tipo profesional con todas las letras.

En la cancha es imposible no conocerlo, goleador por donde juega, Premier League, Euro, Champions, Mundiales, en todos los torneos que jugó anotó goles, se potenció en los últimos años con Son, su compañero coreano, con el que además ha explotada una faceta poco vista, la de asistidor de goles.

Pero en este recuento, queremos contarte detalles de la vida y la carrera de Harry Kane, cosas que seguramente te sorprenderarán.

15 cosas que no sabías de Harry Kane

15. HK la marca de ropa de Harry Kane

Como Cristiano Ronaldo y otras estrellas, tendrá su propia marca de ropa y perfumes que estará pronto en las tiendas.

14 Publicidad de auriculares

Antes de la Eurocopa 2016 hizo publicidad para Beats by Dr. Dre. Figuró junto a los futbolistas Antoine Griezmann, Mario Götze y Cesc Fábregas.

13. Fanático del golf

El otro gran deporte que practica Harry Kane es el golf. Lo practica a menudo y es un gran aficionado a jugarlo y disfrutar de los torneos en TV.

12. Fue Gunner

Aunque parece, Harry Kane no fue jugador del Tottham toda la vida, en categorías inferiores jugó con el Arsenal, pero con nueve años dejó el club para ir a la vereda del frente.

11. Jugó en la League One

Los Spurs lo cediero al Leyton Orient de la Football League One, antes de ganarse un lugar en la Premier League, es más, también jugó en Championship en Millwall y Leicester City, y antes de debutar con el Tottenham jugó con el Norwich City en Premier League.

10. Amor de toda la vida

Tiene un amor de toda la vida, su actual pareja, Katie Goodland y Harry Kane se conocieron en colegio, y tras un largo noviazgo se comprometieron en las Bahamas, con Kane de rodillas en la arena y todo

9. Su primera asistencia con Inglaterra

Fue con la selección sub 20, debutó el 16 de junio en un partido amistoso ante la selección sub 20 de Uruguay; terminó con victoria por 3-0 de la selección inglesa y ahí asistió a Luke Williams.

8. Su primer gol con Inglaterra

No pudo tener mejor estreno. Debutó con la absoluta ante Lituania en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 y marcó pasado el minuto con la cabeza.

7. Cero vida nocturna

En ningún lugar está escrito que los futbolistas no puedan divertirse y tener alguna salida noctura, pero él no lo hace por decisión propia, no bebe alcohol, ni asiste a discotecas.

6. Estricto con su comida

No solo eso, es muy estricto con su dieta y sus comidas, 'Me lesioné en el tobillo en un partido con Inglaterra sub 21. Cuando volví pensé que estaba en forma, pero tenía un 18% de grasa corporal. Ahora tengo sólo el 10%', desveló Kane. El delantero cuenta con un chef particular que controla toda su alimentación de lunes a sábado.

5. Le pidió la camiseta a Critiano

Su primer encuentro con Cristiano lo marcó, lo admira desde chico y le pidió su camiseta: "Le pedí la camiseta a Cristiano, me la dio y la voy a enmarcar. Para mí es un gran modelo a seguir, me fijaba en él cuando era pequeño. Yo le di la mía y no sé qué hará con ella. Lo único que nos dijimos fue: 'Nos vemos en un par de semanas'", contó tras el partido que los cruzó por primera vez.

4. Se mudó cerca del club

Según desveló el propio Mauricio Pochettino, el delantero se mudó para poder estar más cerca del campo de entrenamiento del Tottenham.

3. El apodo del goleador

HurriKane, así apodan al delantero inglés en un juego de palabras: Entre "Huracán" y su apellido.

2. Fanático de la NFL

Brady y Wilson son las dos mascotas que tiene en casa y que llevan los nombres de sus dos quaterbacks preferidos de la NFL.

1. Rompió la hegemonia de Messi y Cristiano

Harry Kane fue el máximo goleador mundial de 2017 con 56 goles, superando a Messi (54 goles) y Cristiano (53 goles), algo que nadie había hecho desde 2010.