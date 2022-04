Luego de la sorprendente victoria de Real Madrid ante Chelsea por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, los blancos buscaban este martes cerrar la serie a su favor en el Santiago Bernabéu. El triunfo en Stamford Bridge los dejaba en la puerta de la clasificación, pero todavía había trabajo que hacer.

Para la sorpresa de los periodistas y los fanáticos, la cuenta oficial del Merengue publicó la formación del equipo de Carlo Ancelotti a dos horas del partido, cuando suelen entregarla más cerca del pitazo inicial. Un usuario de Twitter arrojó una especulación.

"Como era de esperar, el Real Madrid anunció el once inicial más de dos horas antes del inicio del encuentro porque Ancelotti sabe del 'topo' del vestuario que filtra el once inicial a una conocida emisora de radio", publicó la cuenta theMadridZone.

Rápidamente, el usuario TorontoBlancos7 comentó el nombre Isco Alarcón en la teoría, pero el mediocampista no se quedó callado y se defendió: "Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES".

El intercambio en Twitter: