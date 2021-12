Este miércoles 15 de diciembre se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Desde el Camp Nou en conferencia de prensa, el Kun Agüero ha confirmado su retiro del fútbol profesional. El delantero ha decidido colgar los botines luego de presentar problemas cardíacos y ha mostrado su gratitud con FC Barcelona.

Fue una jornada sumamente emotiva la de este miércoles en el Camp Nou. Sergio Agüero dio un pequeño discurso en el anuncio de su retiro y, posteriormente, respondió algunas preguntas de los periodistas presentes. Más allá de las lágrimas por el fin anticipado de su carrera, el Kun mostró su gratitud a los clubes que confiaron en él y un gran orgullo por sus logros.

El creador de KRÜ Esports, desgraciadamente por lesiones y su problema en el corazón, solo llegó a ver minutos en 5 partidos con la camiseta azulgrana esta temporada. No obstante, el club ha mostrado un gran apoyo al futbolista en este momento complicado.

Palabras a Barcelona

"Desde que llegué me han tratado muy bien. He notado que la gente es muy fan en la calle. Me hubiera gustado poder ayudar a los compañeros pero las cosas pasan por algo. Les deseo lo mejor a mis compañeros. Me voy muy contento por como es el club" dijo el atacante desde el Camp Nou.

El presidente de la entidad, Joan Laporta también dedicó unas palabras al Kun Agüero. "Estoy a tu lado y sabes que es como si estuvieran los representantes de Independiente, Atlético de Madrid y del City. Yo creo que nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta. Has sido un jugador de reconocimiento mundial y lo que has sembrado, que ha sido mucho, seguro que lo vas a recoger en esta nueva etapa que comienza. Te lo mereces y te deseamos lo mejor".