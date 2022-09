La lesión de Karim Benzema en Real Madrid es el gran tema de la semana, sin su goleador, supieron salir adelante en el debut de Champions League, ahora deberán hacer lo mismo en LaLiga en el Santiago Bernabéu ante Mallorca.

El entrenador, Carlos Ancelotti expuso en la conferencia de prensa previa al partido algunas ideas sobre la lesión de Karim Benzema, y también confirmó quién será su reemplazante, es que Real Madrid no tiene un nueve de área sustituto, sin Benzema la cosa se complica al punto de pensar que Real Madrid tiene que cambiar su esquema.

Ancelotti dejó en claro que eso no pasará "cuando entró Hazard en el partido contra el Celtic tuvimos el mismo sistema. Puede que Hazard no tenga la racha de goles que Karim porque hace mucho tiempo que no juega. No le voy a pedir que marque goles, le pido que juegue como contra el Celtic", explicó el DT Merengue.

Así entonces confirmó que Eden Hazard tendrá su gran oportunidad, se quedó en Real Madrid decidido a cambiar su imagene en la Casa Blanca, ya en Champions anotó un gol y una asistencia para Real Madrid: "Hazard lo hizo bien al entrar contra el Celtic. Mañana le voy a poner. Ojalá pueda repetir un gran partido".

La dedependencia de Real Madrid con Karim Benzema ha sido evidente, sin embargo el DT comparó esta situación con la vivida en la temporada pasada, cuando en diciembre de 2021 el francés se lesionó: "como el año pasado en diciembre y lo suplimos bien. Sin él, el equipo jugó muy bien contra el Celtic, sobre todo en la faceta ofensiva, tenemos muchos jugadores que pueden ayudar, este equipo tiene mucha calidad delante".