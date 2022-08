El fuerte cruce entre Antonio Conte y Thomas Tuchel sigue teniendo secuelas, la FA ha sancionado a los dos entrenadores por conducta inapropiada sin poder en el fútbol inglés y al respecto habló el italiano.

Asumiendo todas las consecuencias de lo sucedido y con buen humor, Conte dijo: "Tenemos que aceptar y tener respeto por cada decisión", al mismo tiempo dio a entender que fua una sanción "a la ligera" y la entiende, pero "son cosas que pueden pasar en el fútbol".

"Creo que a veces este tipo de situación puede ocurrir. No es la primera vez, no será la última vez que dos entrenadores no están en el camino correcto o no están de acuerdo", explicó Conte.

Al mismo tiempo reflexionó y le puso un punto de cierre al tema: "Pero lo más importante es que tenemos que seguir adelante, tener respeto el uno por el otro. Y para mí, la situación termina ahí".

Tottenham enfrenta el sábado a los Wolves, y será el primer partido de de Conte por la expulsión que no podrá dirigir, lo mismo pasa con Tuchel y el partido que Chelsea tendrá ante el Nottingham, pero deben presentar su defensa para saber la sanción final de la FA.