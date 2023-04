La atmósfera en el París Saint-Germain se tornó demasiado espesa luego de la eliminación sufrida con el Bayern Munich en los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Eso profundizó el malestar de los hinchas que ya estaban incómodos con algunos rumores, como los que vinculan a Kylian Mbappé con el Real Madrid y los que apuntan a un regreso de Lionel Messi al FC Barcelona.

Encima, este fin de semana, el PSG perdió con el Lyon en el Parque de los Príncipes 1 a 0 y, como si algo faltara, Danilo Pereira, en los micrófonos de la transmisión oficial, hizo referencia a la falta de actitud del equipo comandado por Christophe Galtier, un tema que, por lo general, expone -y a la vez magnifica- problemas existentes puertas adentro.

“No respetamos la organización, no lo damos todo y si no lo hacemos es difícil ganar'', opinó en primera instancia el volante portugués, a raíz del momento de París Saint-Germain que, acaso, consumó la octava derrota en lo que va del 2023 entre los partidos jugados por la Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League.

Y eso no fue todo. Danilo Pereira fue por más: ''Estamos en una fase difícil y tenemos que salir de ella. Nuestro rival está a sólo seis puntos y el título no está asegurado. Tenemos que conseguir este campeonato. Hay que cambiar el estado de ánimo, pero muchas otras cosas también, las cuales no me corresponde a mí decirlas''.

Para cerrar, remarcó que la cantidad de partidos perdidos es extrema: “Es la octava derrota en 2023. Es demasiado. Vamos por delante, pero vamos quemando nuestros comodines partido tras partido. ¿Estoy resignado? No. ¿Quiero pelear? Sí. Hasta el final”.