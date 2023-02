PSG Perdió por la mínima diferencia frente a Bayern Múnich (1-0), en el primer partido de los octavos de final de la Champions League; sin lugar a dudas, un resultado que poco esperaban, teniendo en cuenta las altas expectativas que tienen en la competición.

Y es que fue Kingsley Coman, un viejo conocido en conjunto parisino, fue el encargado de anotar el solitario tanto del triunfo de los alemanes. Incluso, hay que recordar cuando le dio el título de Liga de Campeones, a su actual club frente al de la capital francesa, en la campaña 2019/2020.

Lo cierto es que será una nueva oportunidad para el astro argentino Lionel Messi, de buscar una remontada tras perder un partido de ida en la competición internacional europea. justamente esa situación ya le ocurrió en nueve oportunidades, pero los números no han sido favorables para él y sus equipos.

De hecho, será la primera vez que busque y enfrente esta situación con el cuadro de la capital francesa, ya que en las anteriores ocasiones lo hizo con Barcelona, equipo en el que solamente pudo avanzar en tres de los nueve cruces. Pero una gran particularidad es que esas clasificaciones se dieron en octavos de final.

En los octavos de final de la temporada 2010-2011, frente a Arsenal; en la campaña 2012-2013, ante Milan; y en el curso 2016-2017 contra PSG; fueron las ocasiones en las que el astro argentino, y en ese momento, su conjunto catalán dijeron presente en la siguiente instancia tras haber perdido el primer partido.

Las ocasiones en las que se quedó por fuera fueron las siguientes: 2006-2007, octavos vs Liverpool; 2009-2010, semifinales vs Inter de Milán; 2011-2012, semifinales vs Chelsea; 2012-2013, semifinales vs Bayern Múnich; 2016-2017, cuartos vs Juventus; y 2020-2021, semifinales vs PSG.