La Premier League de Inglaterra continúa con la actividad a pesar del incremento de contagios en los equipos por el Covid-19. En este escenario, finalizó el desarrollo de la fecha 19, que contó con el Boxing Day y donde tres partidos fueron suspendidos por casos de coronavirus en algunos planteles: Burnley vs. Everton; Wolverhampton vs. Watford; y Liverpool vs. Leeds.

- El Covid-19 no da tregua en la Premier League: otro duelo suspendido

Hasta el momento, Manchester City continúa como único líder, mientras que Liverpool y Chelsea permanecen en los lugares restantes del podio. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones del certamen después de una nueva jornada.

- Premier League: Thomas Tuchel acusa al torneo de 'abusar' de los jugadores

- Premier League: Edinson Cavani entró y salvó a Manchester United ante Newcastle

- Tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra tras la fecha 19

- Tabla de goleadores de la Premier League de Inglaterra tras la fecha 19