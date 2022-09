Emiliano Martínez se ha consagrado como uno de los arqueros sudamericanos más destacados en Europa. De hecho, en la Premier League, tiene una gran reputación por sus actuaciones en Arsenal y, actualmente, en Aston Villa. Así llegó al arco de la Selección Argentina y tiene su lugar de titular asegurado en el Mundial de Qatar 2022. Pero su futuro en Inglaterra podría cambiar pronto.

Es que el 'Dibu' empieza a llamar la atención de los clubes más importantes de Europa. Diego Simeone lo tiene en su agenda de posibles arqueros para sumarse a Atlético de Madrid. Sería un salto importante para su carrera en caso de llegar al Cívitas Metropolitano, aunque eso dependerá pura y exclusivamente de si Jan Oblak no renueva su contrato y se va del club.

Según ha revelado The Mirror, 'Dibu' Martínez está en la órbita de Atlético de Madrid para ser el reemplazo de Oblak, cuyo contrato con el club termina en 2023 y no parece que lo vayan a renovar. De hecho, el citado medio apunta que los 'Colchoneros' podrían venderlo en el próximo mercado de invierno para no perderlo gratis en junio de 2023, algo que resulta muy difícil más allá del interés de Manchester United por él.

De todas maneras, el guardameta argentino suma un pretendiente importante para su futuro. En Aston Villa es figura y muy respetado por sus hinchas. Sin embargo, una buena actuación con el seleccionado 'albiceleste' en Qatar 2022 podría provocar el interés de otros equipos aún de mayor relieve.

Emiliano Martínez llegó a Aston Villa en septiembre de 2020 proveniente de Arsenal, luego del pago de 17.4 millones de euros por su ficha. Los 'Gunners' lo dejaron ir para priorizar la entonces titularidad de Bernd Leno. Ha atajado en 83 partidos con el cuadro de los 'Villanos' desde su arribo y se ha ganado el cariño de la afición. "Cuando veo a los niños con mi camiseta en el suelo y corean mi nombre, me dan ganas de quedarme. Me enamoré de este club y por eso no puedo dormir", supo decir en una entrevista a Sky Sports.