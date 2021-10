Si hay algunas cuestiones que se le han criticado a Ronald Koeman, más allá del rendimiento del equipo, son las formas ante la salida de ciertos futbolistas. El caso más significativo de esto fue Luis Suárez, pero no el único. Otro jugador se fue mal de Barcelona por culpa del neerlandés y lo recordó en redes sociales.

Con el despido de Koeman del Barça, apareció una significativa publicación en Instagram que hizo ruido y deja ver el resentimiento de un futbolista que la pasó mal con él. El caso refiere a Miralem Pjanic, quien no fue tenido en cuenta y se tuvo que ir por la puerta de atrás.

El mediocampista bosnio, actualmente en Besiktas, se despachó en su cuenta de Instagram al compartir una publicación polémica, que todos aludieron a un mensaje para Koeman por su despido de Barcelona. "Know when to let that shit go", que significa algo así como "Aprende a dejar la mier** atrás". También le dio 'like' a la publicación del Barça sobre su despido.

En una entrevista al diario Tuttosport, Pjanic habló sobre lo que fue su mal momento con Koeman. "Tenía una actitud conmigo que nadie entendía. Ni siquiera Messi que me preguntaba a menudo si le había pasado algo. No me podía quedar en el Barcelona con Koeman: habría perdido un año y yo quería jugar", contó. Y pese a todo esto, dejó ese explosivo mensaje.

Sin embargo, ante la repercusión que tuvo en España su publicación, Miralem Pjanic decidió borrarla y, a cambio, dejó un comunicado en donde aclara que eso no tuvo nada que ver con el despido de Koeman.

Comunicado de Pjanic

En un mundo donde los ojos de todos están pegados a las pantallas, es muy fácil citar mal a alguien y colocarlo fuera de contexto.

A lo largo de mi carrera, nunca he intentado dañar a nadie de forma intencionada, indirecta o directamente. Me criaron para respetar a todos.

Y tengo la intención de seguir haciéndolo de todas las formas. Le deseo a Ronald Koeman la mejor de las suertes en su futuro viaje.

Seguiré concentrándome en hacer lo mejor que pueda para el equipo.