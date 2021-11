Si bien Ronald Koeman ya no es más entrenador de Barcelona, no hay acuerdo para el pago de su indemnización. El neerlandés exige una cifra, pero la directiva catalana ofrece otra.

Desde hace una semana, Ronald Koeman no es más el entrenador de FC Barcelona. Pero, todavía falta la liquidación para el neerlandés, que todavía sigue en negociaciones con el club para llegar a un acuerdo. La situación no está fácil, ya que el ahora extécnico 'culé' exige una cifra millonaria que desde el Camp Nou no están dispuestos a pagar.

Barcelona y Koeman todavía tienen algunos encuentros pendientes debido a la indemnización para el entrenador. Según revela el periodista Gerard Romero, las partes están todavía muy lejos de un acuerdo para sentenciar definitivamente la relación contractual con el neerlandés.

En el club todos están pendientes por arreglar definitivamente la llegada de Xavi Hernández, la cual puede quedar totalmente oficializada en las próximas horas. Llegado el caso, lo de Koeman no estaría liquidado para ese entonces. De hecho, hay una gran diferencia en cuanto a los números que pretende el técnico y la directiva.

¿Cuánto pide Koeman y qué ofrece Barcelona?

El citado periodista, quien coincide con la información del diario Sport, reveló que Barcelona le ofreció a Ronald Koeman una indemnización de 7.5 millones de euros, a completarse en dos pagos. Sin embargo, esta oferta ha sido rechazada, ya que las pretensiones del extécnico de la selección de los Países Bajos es mayor.

Koeman pide una liquidación total de 12 millones de euros, más un bonus que tiene pendiente pagar el club 'blaugrana' del año pasado. Es decir que hay una diferencia bastante considerable, y que desde Barcelona no tenían previsto. El acuerdo está lejos y Xavi se sentaría en el banquillo próximamente aún con el contrato del neerlandés sin liquidar.