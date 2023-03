La victoria de Barcelona 0-1 en el Santiago Bernabéu en la ida de la semifinal de la Copa del Rey ha levantado en España un debate que pone en el ojo del huracán la imagen que dejó el equipo de Xavi Hernández. Si bien el conjunto catalán ganó, la forma en que lo hizo ha generado rechazo de gran parte de analistas y críticos. En medio de la polémica, apareció las declaraciones del propio entrenador 'culé'.

El Barça sacó ventaja en el primer duelo de la serie de semifinales de Copa del Rey ante Real Madrid. Pero lo hizo con menor posesión, con una postura más tirada a la defensa, algo impropio de un equipo que hace honores a la tenencia del balón. Y por esto hubo críticas, a las cuales Xavi quiere hacer a un lado.

El entrenador 'blaugrana' habló en rueda de prensa, en la previa al partido ante Valencia, y mostró su enojo por lo sucedido. Sin embargo, hizo crecer la polémica con una frase que ya sustanció debate el año pasado. "Veo que ha habido revuelo. Barcelona es el club más difícil del mundo, ganas al Real Madrid 0-1 y no convence y si es al revés es fiesta nacional", sentenció.

La frase sobre "el club más difícil del mundo" generó un debate en España en abril del año pasado cuando Barcelona estaba a punto de enfrentar a Eintracht Frankfurt por la Europa League, mientras que Real Madrid llegaba a semifinales de la Champions. "Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano. En el Barça hay que ganar y convencer, y es nuestro objetivo. Pero el contrario es el vigente campeón de LaLiga y Champions, y si te aprietan alto es difícil", explicó.

"Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área del Barcelona para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol", cerró la idea Xavi. Aunque, también agregó respecto a su juego: "Hay que ganar y convencer. Hay una idea de juego muy claro y si no la haces no están tan satisfecho. Ganamos en un campo difícil. Pero acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero es el fútbol".

Barcelona ganó en el Bernabéu sin varias piezas clave como Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Pedri. Las tres figuras, sumados a Gavi, serán baja también para el partido ante Valencia de este domingo por LaLiga. En tanto, la revancha ante Real Madrid en el Camp Nou se disputará el próximo 5 de abril.