FC Barcelona va dándole forma a su nueva estructura de la mano de Xavi Hernández. Joan Laporta y la directiva 'culé' ha trabajado el último mercado de invierno y le trajo hasta cuatro nuevos refuerzos para revitalizar una plantilla que necesitaba nuevos nombres para tratar de olvidar a uno de sus máximos ídolos, Lionel Messi.

Ya han pasado seis meses desde que Messi abandonó Barcelona, luego de que la directiva decidió no renovarle su contrato. Así, se fue en calidad de libre a Paris Saint-Germain, donde está actualmente. El tiempo ha pasado, pero la herida de ver a Messi lejos del Camp Nou todavía sigue haciendo ruido. Y todavía más con las recientes declaraciones de un directivo.

Mateu Alemany, actual Director de Fútbol de FC Barcelona, brindó una charla para alumnos universitarios de la LSE Sports Business donde habló de la actualidad del club y de la planificación deportiva. El tema Messi se tocó y el director aclaró todo, aunque sorprendió con ciertas frases.

"La marcha de Messi lamentablemente no fue una sorpresa. Era la realidad del momento. La única forma de que se quedara era que el Barça se uniera a algo a lo que nosotros no queríamos unirnos. Decidimos que el club estaba por encima de cualquier otra persona. Hemos perdido mucho comercialmente", explicó. Es decir, el directivo destaca que para que el 'crack' argentino permanezca en el conjunto 'blaugrana' debían unirse al acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC, algo en lo que están en contra.

Alemany también destacó a Ansu Fati, el siguiente '10' luego de Messi, a quien considera "importante" para el futuro del club, y a Xavi Hernández, quien "está haciendo muy bien en sus primeros meses" y de quien está "contento" por su trabajo. "Xavi fue crucial en las decisiones de incorporar los fichajes de invierno. Con esta plantilla no me planteo no clasificarme para la Champions League de la próxima temporada. Sería un desastre", opinó.