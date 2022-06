No hubo y no habrá acuerdo. Para Barcelona, Ousmane Dembélé ya no entra en los planes y así lo manifestó su propio presidente Joan Laporta. El delantero francés y su agente Moussa Sissoko no han respondido a la última propuesta de renovación que les ha hecho el club y esto lleva a una salida definitiva.

El propio Laporta reveló que Dembélé no ha respondido a la oferta que le hizo el Barça. Mientras se encuentra en un acto de Peñas del club en Asturias, el mandatario respondió a la cuestión sobre el atacante francés y su renovación, pero dejó en claro que el club ya no lo tendrá en cuenta.

"Tenía desde hace tiempo una propuesta por nuestra parte, pero está claro que no la ha aceptado porque no tenemos noticias de su agente desde hace tiempo", dijo. De esta manera, para Barcelona, la salida de Dembélé es un hecho y habrá que empezar a evaluar opciones de reemplazo, aunque con la delicada situación que tiene el club no será para nada sencillo.

Hace algunos días se mencionó el nombre de Ángel Di María como potencial opción en caso de que lo de Ousmane Dembélé no llegue a buen puerto. Esto fue confirmado por el periodista Fabrizio Romano, quien reveló una charla entre el argentino y el técnico Xavi Hernández por el interés del club en él. Por otro lado, aparece la opción de Raphinha, futbolista de Leeds, aunque demasiado caro para las arcas de Barcelona, ya que los ingleses piden alrededor de 60 millones de euros por su salida, según reveló Sport hace algunos días.

En tanto, Dembélé deberá pensar ahora en qué club jugará la próxima temporada. En Bolavip te contamos hace algunos días del interés de al menos dos equipos de la Premier League como son Chelsea y Manchester United. En el camino ya ha quedado PSG, que no tendría entre sus planes a Ousmane al menos para este mercado.