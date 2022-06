Barcelona tiene en Ousmane Dembélé, de Francia, y en Frenkie de Jong, de Países Bajos, a dos jugadores talentosos que le aportan en diferentes momentos al cuadro que ahora es dirigido por Xavi Hernández, el cual los ayudaría a aumentar su nivel, según dicen en España.

Pero por el lado del atacante francés, las noticias son poco alentadoras respecto a su futuro con la entidad Blaugrana, debido a que su contrato se termina el próximo 30 de junio, y pocas son las ganas que se le ven de renovar con los catalanes, pero más por el lado de su representante.

Y es que el Galo fue dirigido en su juventud por Thomas Tuchel en Borussia Dortmund, presentó un gran nivel de la mano del entrenador alemán y por eso fue fichado en su momento por el Blaugrana, club que sigue confiando en él, pese a que sus números no sean los más destacados.

De hecho, Mundo Deportivo, en Cataluña señala que: “el entrenador alemán ya fue el gran mentor de Dembélé durante la etapa que ambos coincidieron en el Borussia de Dortmund, justo antes de que el francés fichara por el Barça en verano de 2017. Dembélé pasó solo una temporada en el Dortmund, donde sus impresionantes actuaciones y su productivo retorno de 10 goles y 21 asistencias en 49 partidos despertaron el interés del club azulgrana para cubrir con él la salida de Neymar al PSG”.

En algún momento, Tuchel manifestó y entregó palabras de admiración por el jugador que posiblemente llegaría a Chelsea: “por supuesto, amamos su regate, amamos su valentía, amamos su ritmo, su control del balón, conocemos muchas de las facetas de su juego del entrenamiento”.

Frenkie de Jong

En los últimos días, los rumores lo ponen en Manchester United, por su nivel potencial, talento y también por su pasado de la mano de Eric ten Hag, cuando jugó con su Ajax, entre 2016 y 2019. El nuevo entrenador de los Red Devils, será pieza clave para un eventual fichaje.

Justamente, en el partido en el que Países Bajos goleó 4-1 a Bélgica, por la Nations League, al final del duelo, el mediocampista dijo: "me gusta ser el primer jugador en recibir el balón de los defensas. En la selección juego diferente al Barça. Y creo que este me queda mejor”.

Pero luego, en sus declaraciones a NOS se retractó al decir: "prefiero quedarme en Barcelona. Barcelona es simplemente mi club de ensueño. También desde muy joven. Nunca me he arrepentido de mi elección a pesar de que esperaba más en términos de títulos de lo que he logrado hasta ahora. Pero nunca me he arrepentido de mi elección".

Solo los próximos días decantarán lo que pasará con los jugadores, quienes en múltiples oportunidades han dicho que su compromiso está con Barcelona, pero el mercado es tan cambiante que todo puede suceder en son de dinero de por medio.