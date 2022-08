LaLiga volverá a Barcelona en poco más de 24 horas y los culés asumen la jornada definitiva para inscribir o no a las nuevas caras del equipo de Xavi Hernández. Esto es todo lo que se viene en un viernes donde Joan Laporta trabaja desde primera hora de la mañana. ¿Llegan para jugar con Rayo Vallecano?

Fútbol Club Barcelona tendrá hoy la jornada más importante de un verano donde los culés han roto con el mercado de fichajes a base de operaciones del más alto vuelo. Desde el Camp Nou trabajan sin descanso para conseguir las inscripciones de los fichajes ante LaLiga y que estos puedan jugar mañana ante Rayo Vallecano en el inicio del campeonato de primera división en España. ¿Qué necesita la entidad para conseguirlo?

Robert Lewandowski, Raphina, Andreas Christensen, Frank Kessie, Pablo Torré y Jules Koundé son las nuevas caras de un club que a día de hoy solo tiene 17 jugadores inscritos en el primer equipo ante LaLiga. Tal y como adelantase Bolavip el pasado 3 de agosto, la posibilidad de no ver estos nombres contra Rayo mañana es latente, por lo que se viven horas claves para destrabar una situación que convertiría el debut de la temporada en un fracaso a evitar por todos los medios.

Desde Mundo Deportivo adelantan que LaLiga no va a hacer la vista gorda y que solo con la documentación necesaria Barcelona podrá jugar mañana con Lewandowski, Raphina, Christensen, Kessie o Koundé. Joan Laporta corre contra el tiempo mientras se buscan alternativas para que Xavi pueda gozar desde el primer día con un equipo de ensueño.

Día D

Se vienen horas más que cargadas y donde por el Camp Nou se necesita activar la cuarta palanca económica del verano al mismo tiempo que restar sumas cercanas a los 13 millones de euros en el límite salarial. Se espera al agente de Gerard Piqué por las instalaciones del club para firmar un nuevo contrato donde el capitán pase a cobrar el mínimo avalado por LaLiga (actualmente recibe 12 millones). Desde COPE afirman que también podría haber novedades con los representantes de Frenkie De Jong.

La venta de otro 24,5% de Barça Studios (cuarta palanca) se viene convirtiendo en un problema y a día de hoy no existen documentos formales que avalen una operación con la que Barcelona recibirá algo más de 100 millones de euros. Todo tiene que quedar formalizado antes de la mañana del 13 de agosto, por lo que no hay tiempo que perder para que los refuerzos culés no se queden por fuera del debut.

Desde el máximo ente del fútbol español confirman a Bolavip que Barcelona puede inscribirles “Hasta el cierre del mercado de fichajes, el 1 de septiembre a las 23:59’59”, pero nadie quiere que el debut contra Rayo tenga que darse sin esos fichajes que tanta expectativa han generado en el Camp Nou.

Una cuarta palanca alrededor del 100 millones de euros y una reducción salarial cercana a los 13 millones de euros necesita Barcelona en las próximas horas para que Lewandowski, Raphina, Christensen, Kessie o Koundé pueden ya debutar en un equipo que corre contra el tiempo en su Dia D. ¿Debutarán las caras nuevas mañana?