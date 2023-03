Si bien está en el club que siempre lo quiso, Ander Herrera ha revelado el calvario que está sufriendo en estos tiempos. Se fue de PSG en el último verano, cedido, aunque Athletic Club lo fichó de forma definitiva en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, los problemas físicos le impiden tener continuidad y admitió en una publicación en su cuenta de Instagram que ha pensado en "tirar la toalla".

El mediocampista español reveló que "sin duda" está atravesando "el momento más difícil" de su carrear deportiva debido a "problemas musculares reiterativos" que ha tenido desde hace más de un año. En PSG esto le impidió tener continuidad y ahora Athletic Club sufre las consecuencias, más allá de ser un futbolista nacido con gran valor en este equipo.

Para Herrera la situación es difícil, ya que quiere ayudar al equipo, pero estos problemas físicos le han hecho plantearse la posibilidad de dejar todo. Sin embargo, su intención es mantener "la constancia y la superación de los obstáculos" para encontrar el camino, algo con lo que busca educar a sus hijas. "Tirar la toalla sería exactamente lo contrario", aseguró.

El mensaje ha conmovido a algunos excompañeros con los que coincidió en Manchester United como David De Gea y Juan Mata, y de PSG como Javier Pastore, quienes le han respondido la publicación extendiéndole su apoyo y ayuda para afrontar este momento difícil.

Ander Herrera apenas ha jugado un total de 467 minutos durante 11 partidos con una asistencia firmada en toda la temporada. Actualmente, está de baja por una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna derecha, quinta lesión muscular desde que arribó al Athletic Club el pasado verano, según aportó el diario Marca.

EL MENSAJE DE ANDER HERRERA EN INSTAGRAM

Estoy pasando, sin duda, por el momento más difícil de mi carrera.

Hace algo más de un año comencé a tener problemas musculares reiterativos de los cuales no consigo recuperarme. Para alguien como yo, que tiene pasión por su profesión y disfruta cada día de ella intensamente, es algo muy duro. Me siento con la misma energía e ilusión por el fútbol que durante toda mi trayectoria, pero las lesiones no me están permitiendo disfrutar y ser feliz. Siento que en el @athleticclub tengo todo lo que necesito para serlo y eso me hace sufrir todavía más. Estoy rodeado de profesionales que no dejan de mostrarme su ayuda y apoyo y de compañeros inigualables.

En ocasiones, se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla pero no me lo perdonaría.

Queremos educar a nuestras hijas en la constancia y en la superación de los obstáculos que se puedan encontrar en el camino y eso sería exactamente lo contrario.

Voy a seguir buscando soluciones y trabajando para volver a hacer lo que más me gusta y devolver el cariño de la gente que me rodea.