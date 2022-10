Cádiz vs. Atlético de Madrid: alineaciones para el partido por la fecha 12 de LaLiga de España

Tras la durísima eliminación de la UEFA Champions League vuelve LaLiga para un Atlético de Madrid donde Diego Pablo Simeone volverá a ser puesto a prueba. Los Colchoneros visitan al Cádiz por la jornada número 12 de un torneo donde el objetivo pasa por acercarse a los punteros y por no sufrir pensando en las competiciones europeas de la próxima campaña. Así se perfilan los onces de cara al choque.

Desde las 16:15 de este sábado 29 de octubre del 2022 que los Colchoneros disputarán ante el penúltimo clasificado un encuentro lleno de vértigo e intensidad donde el Cholo no quiere distracciones. Ubicado a cinco puntos del Barcelona y a ocho del Real Madrid, Atlético se mide contra sus posibilidades en un Nuevo Mirandilla donde se espera por un lleno absoluto.

El equipo de Sergio González se encontrará en frente, así como viejos ‘zorros’ que como Negredo buscarán conseguir su segunda victoria en el torneo de cara a no sufrir con un descenso que fue noticia a lo largo de toda la última temporada para los gaditanos. No se vence desde el 16 de septiembre por Cádiz y el tiempo apremia de cara a no jugar el año que viene por LaLiga Smartbank.

Posibles onces

Jeremías Ledesma; Luis Hernández, Momo, Víctor Chust, Pacha Espino; Fali, San Emeterio, Álex Fernández, Ocampo; Sobrino y Álvaro Negredo apuntan a ser los elegidos por Sergio González de cara a buscar la épica y los primeros tres puntos del Estadio Nuevo Mirandilla en lo que vamos de temporada. Una victoria saca a los gaditanos de la zona de descenso.

Por su parte y mientras tanto se discute aquel ‘maldito’ penalti ante Bayer Leverkusen, se espera que Diego Pablo Simeone salte al césped con Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savić, José María Giménez, Reinildo; Witsel, Geoffrey Kondogbia, Ángel Correa, Saúl; Antoine Griezmann y Álvaro Morata para volver a la senda del triunfo.