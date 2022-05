Paul Pogba será uno de los futbolistas que abandone Manchester United al cierre de temporada. Su contrato termina a finales de junio y no será renovado. La llegada del nuevo entrenador Erik ten Hag no pudo cambiar la situación del francés, quien ya tiene asegurada su salida de Old Trafford. La gran incógnita es cuál será su próximo club.

Hace algunas semanas, Pogba fue relacionado con Manchester City para reforzar el mediocampo del equipo de Pep Guardiola. Toda una sorpresa teniendo en cuenta que se trataría de un 'cambio de vereda' en una ciudad muy futbolera como Manchester. Sin embargo, la opción fue descartada y ahora se habrían conocido detalles al respecto.

Según informa The Athletic, Manchester City y Paul Pogba habían llegado a un principio de acuerdo para que el francés llegue al Etihad en este mercado como agente libre, es decir sin pagar un solo centavo en concepto de transferencia. Incluso se llegaron a arreglar números de salario, lo que hubiese sido uno de los fichajes más resonantes del próximo mercado.

Sin embargo, Pogba dio marcha atrás y hay un culpable en esta decisión: Carlos Tévez. No de forma directa, según informa el citado medio. El delantero argentino 'cambio de vereda' en la temporada 2009-10 cuando terminó su paso en Manchester United y Manchester City lo fichó. Sin embargo, su paso por el conjunto 'citizen' no fue algo positivo.

Debido a la experiencia Tevez, Pogba decidió desechar la opción de Manchester City, pese a que tenía casi todo acordado. Ahora, el mediocampista de 29 años se debate entre sólo dos equipos como posible destino. Juventus lo quiere y hasta ya le habría hecho llegar una oferta, mientras que PSG también le haría llegar un ofrecimiento mucho mejor desde lo económico. El francés piensa cuál será la mejor opción.