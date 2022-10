AS Roma rescató los puntos ante Hellas Verona con un final de infarto en el Marcantonio Bentegodi.

AS Roma jugó este lunes su encuentro por la fecha 12 de la Serie A. El equipo de José Mourinho viajó a Véneto para enfrentar a Hellas Verona en el Marcantonio Bentegodi. La Loba casi deja escapar puntos como visitante, pero un par de goles sobre la hora le salvaron la jornada a The Special One.

Hellas Verona logró adelantarse en el marcador sobre el minuto 26'. Los locales cobraron un tiro de esquina con un balón a la frontal del área. Davide Faraoni disparó desde la media distancia y el tiro impactó en en Pawel Dawidowicz, cambiando la trayectoria del esférico y dejando al portero descolocado.

La situación se puso cuesta arriba para Hellas Verona para defender el resultado al minuto 36'. Con la ayuda del VAR, el juez central se percató de un terrible planchazo de Dawidowicz sobre Nicolò Zaniolo, lo que le llevó a sacarle la roja directa.

El gol de la igualdad de AS Roma cayó sobre el final del primer tiempo. Mady Camara robó un balón en zona de ataque y, llegando a la frontal del área, cedió la posesión a Tammy Abraham. El delantero estrelló el balón al poste, pero apareció Nicolò Zaniolo para definir frente al arco pescando el rebote.

Cuando parecía que estaba todo liquidado, la Loba logró darle la vuelta al marcador sobre la hora. Nemanja Matić hizo una gran jugada individual por el costado izquierdo y dio el pase atrás desde la línea de fondo. En la medialuna, apareció Cristian Volpato para rematar al arco.

Ya sobre el tiempo agregado, apareció nuevamente Volpato en la contra para poner balón filtrado para Stefan El Shaarawy. El delantero italiano se sacó al arquero con una gran técnica y definió solo frente al arco para ampliar la ventaja sobre la hora.

Así queda la tabla

Con este resultado, AS Roma recupera posiciones en la tabla de la Serie A y se cuela en puestos de clasificación a la Champions League. Hellas Verona, por su parte, sigue complicando su situación en la zona de descenso.