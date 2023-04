Después de una semana tortuosa y en donde recibió duras críticas y amenazas, Christophe Galtier rompió el silencio tras la denuncia que se conoció en Francia por unos supuestos dichos racistas. El entrenador de Paris Saint-Germain habló ante la prensa en la previa al partido de este sábado ante RC Lens, clave en la lucha por el título de la Ligue 1.

Galtier dio sus primeras sensaciones luego de unos difíciles últimos días en donde trascendió una fuerte denuncia en RMC Sport, como consecuencia de un correo del ex Director de Fútbol de Niza, Julien Fournier, a los dueños de dicho club. Allí se conocían unos fuertes dichos racistas del actual entrenador de PSG.

Finalmente, este viernes, en la previa al duro encuentro que tiene por delante PSG ante Lens este sábado, Galtier rompió el silencio en una breve rueda de prensa. Antes de responder a las preguntas de los periodistas presentes, quiso manifestarse por su cuenta y dijo:

"Como muchos de ustedes, estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y el respeto por los demás. Toda mi vida como hombre, como futbolista o como entrenador ha estado dictada por el deseo de compartir, de respetar a los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera, así que presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema", manifestó.

Por último, respecto a este tema, dijo: "Tenía muchos mensajes desagradables pero también otros positivos. Recibí apoyo público de jugadores, líderes, entrenadores y también en mis mensajes privados. Agradezco estos mensajes en este contexto difícil, pero siempre hay que tener cuidado con los comentarios públicos cuando ocurre un caso, un ataque como éste".

La Justicia interviene contra Galtier y habrá otra denuncia

En tanto, en las primeras horas de este viernes, se conoció que el Departamento Criminal de Niza, con apoyo de la Fiscalía de dicha ciudad, abrió una investigación por los trascendidos contra Galtier. Oficialmente, el caso quedó caratulado como "discriminación laboral por motivos de creencia o religión".

En las últimas horas, la Policía francesa registró la sede de Niza este viernes para recoger pruebas, documentos y/o evidencias que prueben la versión de Fournier. Por lo cual, este caso dará para largo rato, mientras que el propio Galtier también impondrá su propia denuncia.

El entrenador de PSG, por su parte, tal como dijo en rueda de prensa, presentará una denuncia por "difamación" contra Fournier y los periodistas Romain Molina y Daniel Riolo, quienes hicieron trascender la noticia y los supuestos dichos discriminatorios. El escrito recién quedará registrado ante la Fiscalía de París en los próximos días, según confirmó su abogado Olivier Martin a Le Parisien.

Comunicado de PSG sobre Galtier

En tanto, Paris Saint-Germain emitió un comunicado en donde manifestó públicamente su apoyo contra Galtier, dejando de lado los supuestos trascendidos de una investigación interna que había trascendido RMC Sport. Aquí las palabras oficiales del club:

"Se hicieron graves acusaciones en los medios contra nuestro entrenador, Christophe Galtier. Christophe respondió claramente negándolas con firmeza y anunciando que iba a presentar una denuncia.

El club apoya a Christophe Galtier tras las numerosas e inaceptables amenazas que ha recibido y quiere que la justicia establezca la verdad.

A la espera de que concluya el tiempo judicial, y con el fin de resguardar la seguridad de todos, el club hace un llamamiento a todos a sus responsabilidades ya la calma.

Paris Saint-Germain, su dirección, sus jugadores y todos los empleados no toleran la intolerancia dentro y fuera del campo.

La lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación es un compromiso fundamental del club.

El Paris Saint-Germain no se dejará preocupar por este episodio, y todo el mundo sigue totalmente centrado en el partido de mañana".