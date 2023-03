Este jueves dos de marzo desde las 21:00 horas de España en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández empiezan la discusión para ver cuál de los dos se adjudicará el boleto a la Final de la Copa del Rey 2022/2023 que se llevará a cabo en La Cartuja de Sevilla el seis de mayo.

Pero tanto unos como otros no podrán contar con el 100 por ciento de sus alternativas. Por el lado del Real Madrid, por contratiempos físicos, tres son las dudas que tiene el estratega italiano de frente al choque con el culé. Ellos son: David Alaba, Ferland Mendy y, quizás la más sensible, Rodrygo Goes. Ninguno de ellos pudo entrenarse con normalidad este miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En tanto que el FC Barcelona de Xavi Hernández, en este aspecto, parece estar un poco más complicado. Cuatro son las preocupaciones y todas de mitad de cancha hacia delante. La más resonante es la de Robert Lewandowski que no terminó bien el juego ante el Almería por LaLiga del último fin de semana. Pero además, Ousmane Dembélé y Pedri tampoco podrán estar vs. Real Madrid.

Por otra parte, la especulación del Blaugrana pasa por saber si podrá finalmente contar con Anssumane Fati o no. Si bien de igual modo estará entre los convocados y viajará a Madrid, el delantero de 20 años arrastra una dolencia en su rodilla izquierda lo que le genera que no logre llegar de la mejor forma al enfrentamiento con la Casa Blanca.

Además del Real Madrid vs. Barcelona, Osasuna y Athletic Club de Bilbao también juegan por un lugar en la Final de la Copa del Rey

A la espera del Real Madrid vs. FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu de jueves, este miércoles primero de marzo Osasuna y Athletic Club de Bilbao ponen en marcha las Semifinales de la Copa del Rey 2022/2023. Iniciará a las 21:00 horas de España en el Sadar, en tanto que la vuelta será el cuatro de abril en San Mamés.