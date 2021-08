El mercado europeo ha dado para todo y todavía quedan unos últimos días más que expectantes de cara a lo que pueda suceder con varias figuras. Y una de ellas es Cristiano Ronaldo, quien está definiendo su futuro por estas horas. Lo cierto es que la estrella lusa se va de Juventus y hasta ya se despidió de sus compañeros este viernes. En tanto, el técnico Massimiliano Allegri confirmó la noticia.

Cristiano Ronaldo será el último protagonista de un mercado tan sorprendente como llamativo. A los movimientos que han protagonizado Lionel Messi, Sergio Ramos y, por estas horas, Kylian Mbappé, pero el portugués no se ha querido quedar atrás y ahora todo apunta a una posible llegada a Manchester City.

Mientras su representante Jorge Mendes negocia con algunos equipos, Cristiano Ronaldo ya tiene una cosa asegurada: su salida de Juventus. Este viernes, asistió al centro de entrenamiento del club en Continassa a las 9:20 horas de la mañana (hora italiana) y para las 10:00 ya se había retirado con sus pertenencias.

La información del periodista Fabrizio Romano asegura que CR7 se despidió de sus compañeros de Juventus en esos 40 minutos, ya que no participó del entrenamiento y que esperará por el final de las negociaciones para su nuevo destino. Por lo pronto, tendría un acuerdo verbal con Manchester City, pero el club inglés debe poner al menos 30 millones de euros para compensar al club italiano. Y en las últimas horas, ha aparecido nuevamente la opción de PSG.

Massimiliano Allegri confirma la baja de Cristiano Ronaldo

En la conferencia previa al partido ante Empoli, el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó la baja de Cristiano Ronaldo no sólo para este partido. "Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana. Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa", manifestó. Y agregó: "Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir".