Los últimos resultados de Manchester United no sólo provocan que el futuro de Ole Gunnar Solskjaer esté en duda, sino que también ponen el foco en Cristiano Ronaldo. Desde Inglaterra exponen que su salida podría ser una realidad a final de temporada, debido a este mal presente del conjunto de Old Trafford.

Las derrotas ante Liverpool y Manchester City, y el empate ante Atalanta demuestran que Manchester United, pese a las grandes inversiones que ha hecho para tratar de reforzar a la plantilla en el pasado verano, no levanta cabeza. Solskjaer está en duda, pero lo que más preocupa es lo que pueda ocurrir con CR7 a largo plazo.

Cristiano Ronaldo ha anotado nueve goles en 13 partidos, cinco de ellos en Champions League, y que han sido totalmente importantes para que el equipo saque adelante varios partidos. Sin embargo, ni eso hace que Manchester United pueda superar esta 'crisis' y, de hecho, si esto no cambia, podrían perder al portugués.

Según informa The Express, Cristiano Ronaldo podría pedir su salida de Manchester United si a final de temporada no consiguen la clasificación a la próxima Champions League. Ni siquiera jugar la Europa League podría asegurar su continuidad, por lo que el club debe tener en cuenta esto para cambiar la situación.

"No está descartado que pida salir a final de la presente temporada si el United se encuentra atrapado en la segunda competición europea de clubes", es lo que dicta el citado medio inglés. Hay que tener en cuenta que Cristiano Ronaldo nunca ha jugado Europa League, y no quiere que eso ocurra, ya que podría significar una "mancha" en su carrera. Así, hay alerta roja con CR7 y su continuidad en Old Trafford.