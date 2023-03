En Barcelona crece la ilusión por volver a contar nuevamente con Lionel Messi. El vicepresidente del club, Rafa Yuste, sorprendió al confesar que hay "contactos" para lograr el retorno del crack rosarino, quien actualmente sigue perteneciendo al Paris Saint-Germain. La expectativa por conocer el futuro del reciente campeón del mundo y ganador del premio The Best de FIFA empieza a crecer.

El regreso de Messi a Barcelona luce difícil, pero no imposible. La primera toma de contacto existió, según palabras del propio Yuste, pero eso no significa que ya existan negociaciones para lograr su fichaje. Hoy por hoy, el único club que tiene negociaciones abiertas para ofrecerle un nuevo contrato es PSG, pero la situación luce incierta.

A comienzos de este 2023, luego de que Messi levantó la Copa del Mundo con la Selección Argentina, parecía tener un principio de acuerdo con PSG para renovar su contrato. Sin embargo, la situación fue cambiando con el correr de las semanas. El conjunto parisino acumuló malos resultados, las críticas contra él empezaron a crecer en Francia y todo explotó cuando llegó la eliminación de la Champions League ante Bayern Múnich en octavos de final.

Ese segundo fracaso consecutivo en Champions puso en duda tanto del lado del club como del jugador la posibilidad de la renovación de contrato. PSG no está seguro de seguir manteniendo el tridente que conforma Messi junto a Kylian Mbappé y Neymar Júnior. A esto hay que sumarle el aspecto económico y, por supuesto, la propia intención de Leo.

Barcelona y lo que tiene que pasar para que Messi regrese

La intención de Messi es la principal clave para que Barcelona pueda soñar con su regreso. Ese será el primer paso para que pueda cumplirse el sueño de todos los hinchas culés. Para ello, el propio Lionel debe manifestar su intención. Por lo pronto, los contactos que confesó Rafa Yuste son un buen indicio.

Por supuesto, desde la directiva de Barcelona deberá existir una fuerte intención de lograr el fichaje de Messi. Para ello, el propio Joan Laporta deberá ser quien lleve adelante las negociaciones, no sólo por ser el presidente del club, sino también porque la relación con el rosarino se quebró cuando le dijo de su propia boca que no renovaría su contrato en el verano de 2021.

Una vez que haya intenciones de ambas partes para negociar, Barcelona deberá encontrar la manera de satisfacer las pretensiones del propio Messi, al tiempo que deberá reestructurar los salarios de toda su plantilla a fin de no tener problemas con el Fair Play Financiero. Ya de por sí, a estas alturas, LaLiga se ha entrometido en los planes de los Culés en el último mercado de invierno donde no pudo hacer fichajes debido al límite salarial.

Para estar acorde y sin problemas en el Fair Play, Barcelona deberá reducir gastos, por lo que, podría reestructurar algunos contratos y hasta debería realizar algunas ventas para no pagar ciertos contratos caros. El nombre de Ansu Fati ha sido vinculado con una posible salida y no se descarta que haya otros jugadores que sigan el mismo camino.

El Barça tiene un largo camino por delante para tratar de recuperar a un Messi, cuya última imagen en el Camp Nou, ha sido realmente devastadora con lágrimas en los ojos. No quería irse, pero los problemas financieros y el mal manejo del club en los últimos años llevaron a este desenlace. ¿Habrá una segunda parte para Leo o un The Last Dance con la conducción de Xavi?