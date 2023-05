En la historia grande del Barcelona, una de las potencias mundiales del fútbol, hay un solo rey y ese es Lionel Messi, ganador de cuatro Champions League, de infinidades de records y máximo goleador del club.

En esta nota, sin embargo, no hablaremos de los trofeos ni de todas las marcas del astro rosarino en el Blaugrana: a continuación, te contamos cuándo debutó en el Culé y en qué partido convirtió su primer gol.

Fecha del debut de Lionel Messi en el Barcelona

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 hizo su debut oficial como profesional el 16 de octubre de 2004 en un derbi vs. el Espanyol por La Liga. Pese a esto, había jugado un amistoso el 16 de noviembre del año 2003 contra el Porto de José Mourinho.

“A mí me dijo mi padre que me llevaban a Porto el jueves (tres días antes). Le había avisado Josep Colomer (ex director del fútbol formativo del Barsa) que quizás iría. Fue muy lindo. Había bastantes jugadores con experiencia como Luis Enrique, Xavi o Rafael Márquez. Jugar con ellos fue muy bueno", había dicho el 10 de aquel amistoso.

El primer entrenador como futbolista de Primera División fue el neerlandés Frank Rijkaard.

¿Cuándo y a quién le convirtió el primer gol de su carrera?

Por otra parte, el primer gol de Messi se lo convirtió al Albacete, con asistencia de Ronaldinho, el 1 de mayo de 2005.

El primer gol de Messi