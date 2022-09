El siete veces campeón de la Fórmula 1 podría ser parte de un consorcio para comprar Manchester United. Fue consultado al respecto y no escapó a la pregunta. ¿Qué dijo?

En Manchester United siguen apareciendo interesados en comprar el club ante las críticas que se le han hecho a la familia Glazer, actuales propietarios. Elon Musk fue uno de los primeros en admitirlo en Twitter y se sumó también el empresario Michael Knighton. Ahora, aparece un sorpresivo nombre. El siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, habló al respecto.

Evidentemente, Hamilton estaría interesado en adquirir un club de fútbol. Su nombre apareció entre los interesados en comprar Chelsea. De hecho, formó parte del consorcio liderado por Sir Martin Broughton, del que también podía formar parte la recientemente retirada tenista Serena Williams. Al final, Todd Boehly y su grupo económico estadounidense se quedaron con el conjunto 'blue'.

Pero ahora el piloto de Mercedes en la Fórmula 1podría unirse a una posible oferta que haría su socio Sir Jim Ratcliffe, interesado en comprar a los 'Diablos Rojos'. En recientes declaraciones desde los Países Bajos (donde se disputará una nueva fecha de la categoría automovilística), habló sobre los rumores que lo involucran con un supuesto interés por adquirir este grande de Inglaterra.

"Jim (Ratcliffe) todavía no me ha llamado para preguntarme si quiero participar en eso (una oferta por el United). Pero quiero involucrarme cada vez más en los equipos porque realmente creo en la propiedad negra, hay una falta de ella en el deporte. Y la equidad negra, de nuevo, es una verdadera carencia", afirmó Hamilton desde el circuito de Zandvoort. Esto daría a entender que el múltiple campeón de la Fórmula 1 no tendría problemas en formar parte de una posible oferta en conjunto.

"Jim es en parte jefe, pero también socio. Yo diría que somos más socios porque estamos en esto juntos, y espero en el futuro hacer algo con Jim y construir con él. No sé dónde estará ni qué será, así que no puedo decirlo”, agregó sobre estos rumores. Por lo pronto, Manchester United sigue sumando interesados para su compra, aunque, de momento, los Glazer no han manifestado su intención de vender.

¿Qué une a Ratcliffe y Lewis Hamilton?

Jim Ratcliffe es uno de los hombres de mayor fortuna en el Reino Unido. Esto se debe a que es dueño de INEOS, una de las empresas petroquímicas más importantes del mundo. Como tal, esta compañía ha invertido en diversos deportes: tiene un equipo de ciclismo, en el que corren el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz, además de ser propietario del Niza de Francia y el Laussane de Suiza.

INEOS también es uno de los patrocinadores e inversores del equipo Mercedes. Por lo tanto, conoce a Lewis Hamilton y podrían unirse en la compra del Manchester United, aunque para ello, todavía deben esperar.