LaLiga continúa tirando dardos a Paris Saint-Germain (PSG). El organismo español ya denunció formalmente al equipo francés por presuntos incumplimientos del Fair Play Financiero, desatando cruces de declaraciones entre el presidente del campeonato, Javier Tebas y del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi.

Javier Tebas ha abierto un nuevo frente en contra de PSG y Manchester City. El presidente de LaLiga ha sido uno de los grandes críticos de la forma de operar de los clubes estado en los mercados de pases, reclamando a UEFA por el cumplimiento del Fair Play Financiero.

Luego de la denuncia formal, Tebas soltó algunos dardos en contra del presidente de PSG, Nasser Al-Khelaïfi ante la prensa. El magnate qatarí dio su respuesta al español este martes 21 de junio en una entrevista con Gazzetta dello Sport.

"No doy lecciones a nadie ni me meto con otros clubes o ligas. Es de mala educación pretender decir a los demás lo que tienen que hacer. No acepto lecciones de quienes ven la Champions League como una amenaza para su liga. Tengo un proyecto que construir, respetando a todos" dijo Al-Khelaïfi.

Arremetida de Tebas

Ahora, Javier Tebas emitió su réplica por medio de las redes sociales. "Lo de Al-Khelaïfi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos, ni él se cree sus mentiras. Da lecciones con soberbia y arrogancia de nuevo rico. Las normas existen para el PSG. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas".