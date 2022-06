Este miércoles 15 de junio se dio a conocer que LaLiga impuso una denuncia formal contra PSG y Manchester City ante la UEFA por presuntas violaciones al Fair Play Financiero. Ahora, el presidente de la organización española, Javier Tebas ha hablado públicamente del tema, apuntando principalmente al equipo parisino.

Javier Tebas ha sido insistente en los últimos años con las acusaciones conta los clubes estado. El presidente de LaLiga había adelantado que denunciaría a Paris Saint-Germain y Manchester City luego de que los franceses renovaran el contrato de Kylian Mbappé.

Tebas ha vuelto a apuntar contra dichos clubes este jueves durante la la asamblea de European Leagues, evento que reúne a las principales ligas del fútbol europeo y que él mismo preside. Este dio mayores detalles sobre la denuncia impuesta horas atrás.

Con todo contra PSG

Javier Tebas aclaró que la denuncia no tuvo nada que ver con el rechazo de Kylian Mbappé a Real Madrid. "El problema no es que un estado sea titular de un club, el problema es que normalmente son aquellos clubes que tienen conductas reprochables en el ámbito económico y de control financiero. No denunciamos al PSG por el caso Mbappe o por el Madrid. Lo hacemos por el ecosistema del fútbol europeo".

"Sus ingresos comerciales a final del pasado año eran superiores a los de Bayern, Real Madrid, United… Eso es imposible. Tiene un 18% más de ingresos comerciales que la media de todos los demás grandes clubes. No puede lograr 200 millones más de ingresos que el resto, no es un dato real. El PSG ha aumentado su mala salarial en la época Covid, incluso va a terminar con una masa de 600 millones de euros la temporada. Esto sin contar lo de Mbappé. Es imposible sostener esto. Es evidente que no se cumplen las normas del Fair Play Financiero" agregó el presidente de LaLiga.