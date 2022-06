PSG trabaja en el mercado de pases para completar su once de lujo para la próxima campaña.

Once de lujo: así podría formar PSG en la 2022-2023

Paris Saint-Germain (PSG) es uno de los clubes que amenaza con dar varios batacazos en el mercado de pases. Bien es sabido que el equipo parisino no escatima en gastos y podría dar varios golpes en la ventana de transferencias para armar un once soñado.

La mejor noticia que tuvo PSG en las últimas semanas ha sido, sin lugar a dudas, la renovación de contrato de Kylian Mbappé. Ahora la dirigencia parisina, contando con su máxima estrella, puede trabajar en otros refuerzos para este mercado de pases.

Son muchos los posibles fichajes que han sonado para llegar a PSG en las últimas semanas. Recientemente, los nombres de Gianluca Scamacca, Milan Skriniar y Renato Sanches han sonado con fuerza para arribar al Parc des Pinces en esta ventana.

¿Cómo formaría PSG?

Ciertamente, PSG no necesita de demasiados fichajes para contar con un once de lujo. Sin embargo, está claro que a los franceses no les basta con tener solo algunas figuras de talla mundial en el plantel titular, sino también variantes de primer nivel.

En base a los últimos rumores, PSG podría reforzar su zaga cental con Skriniar, la línea de recuperadores con Renato Sanches y el ataque con Scamacca. Estos serían sin duda alguna fichajes de gran valor en cada una de las líneas del plantel titular.