Tras unas vibrantes series de octavos de final, la Europa League ya conoce sus cruces de cuartos de final y los caminos para las semifinales y final. El sorteo de UEFA definió cómo se jugarán las instancias decisivas del segundo torneo más importante del 'Viejo Continente', que tiene como gran candidato al FC Barcelona.

El Barça pudo avanzar de fase tras vencer en Turquía a Galatasaray. Es el único equipo español en competencia luego de quedar eliminados Sevilla y Betis, a manos de West Ham y Eintracht Frankfurt en tiempos extra, respectivamente. Los otros clasificados a cuartos de final son: RB Leizpig, Atalanta, Olympique Lyon, Sporting Braga y Rangers.

Así fue el sorteo de cuartos de final

RB Leipzig vs. Atalanta

RB Leizpig vs. Atalanta es otro de los cruces atractivos de la competencia. Los italianos vienen de bajar a otro equipo alemán, Bayer Leverkusen, de visitante gracias al gol en la vuelta de Jerémie Boga. En tanto, Leipzig viene de avanzar a cuartos sin jugar, luego de la descalificación de Spartak Moscú.

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona

Barcelona podrá oficiar de 'vengador' para Betis, ya que su rival en los cuartos de final de la Europa League es Eintracht Frankfurt, que derrotó en la prórroga al conjunto 'bético'. El partido de ida se jugará en Alemania, mientras que la definición se dará en el Camp Nou, a diferencia de lo que ocurrió en dieciseisavos y octavos de final cuando el conjunto 'culé' definió de visitante.

West Ham vs. Olympique Lyon

West Ham, verdugo de uno de los favoritos, Sevilla, ahora tendrá otro duro rival por delante. Se enfrentará a Olympique Lyon en otro muy duro cruce que tendrán los cuartos de Europa League. Los 'Hammers' se apuntan como serio contendiente al título, pero deberán superar otro duro escollo como es el equipo francés.

Sporting Braga vs. Rangers

Sporting Braga y Rangers cierran los cruces de cuartos de final definidos. Los portugueses dieron una buena muestra de carácter al eliminar a Mónaco, mientras que los escoceses, dirigidos por Gio Van Bronckhorst, sacaron del camino a Estrella Roja de Belgrado.

Cruces para semifinales

UEFA también definió el camino para las semifinales de la Europa League. Barcelona no la tendrá fácil en cuartos de final ante Eintracht Frankfurt, pero tampoco la tendría sencilla en las semifinales. El ganador de esta llave se enfrentará contra el vencedor de la serie entre West Ham y Olympique Lyon. En tanto, el otro cruce de semifinales se definirá entre los ganadores de RB Leipzig vs. Atalanta y la otra serie Sporting Braga vs. Rangers.