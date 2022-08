Tras un verano lleno de rumores, viajes a Argentina que le pusieron a un paso de llegar a Boca Juniors y diversas negociones para desembarcar en LaLiga, Edinson Cavani se encuentra a solo una firma de confirmar su llegada al fútbol español. En poco más o menos de 24 horas, el Matador tendrá nueva camiseta.

A sus 35 años el charrúa viene pasando sus últimos días en una ciudad de Madrid donde todos se encontraban pendientes de su futuro. Tras una etapa por Manchester United que llegaba a su fin el pasado 30 de junio, Cavani empezó a recibir ofertas de los cinco continentes con el deseo de seguir en Europa para llegar con ritmo a Qatar 2022.

MARCA confirma las informaciones de Fabrizio Romano sobre cuál será el destino del charrúa. En un contrato por dos años que ha sido clave para que clubes como Real Sociedad, Niza o Villarreal se hayan quedado sin chances, Edinson Cavani se prepara para su primer desafío en LaLiga con un gigante en horas bajas que le espera para cerrar todo en las próximas horas.

Rumbo a Mestalla

“Edinson Cavani a Valencia, Here we go! Acuerdo verbal vigente por dos años de contrato: me han dicho que Cavani llegará hoy a Valencia, por lo que viajará desde Madrid. Salvo cambios de última hora, firmará contrato con el Valencia en 24 horas”, dicta Fabrizio Romano desde su cuenta de Twitter para confirmar como el uruguayo será ché salvo un giro de 180 grados.

Con el objetivo de seguir compitiendo en la élite y el deseo de llegar a Qatar 2022 en el mejor estado de forma posible, Edison Cavani y Valencia unirán sus caminos en las próximas horas para cerrar una de las novelas del mercado en el viejo continente. Boca, Villarreal y Niza, los principales afectados por los deseos del Matador de cara al futuro.