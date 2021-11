Lionel Messi vuelve a demostrar que su impacto en Francia no es sólo dentro del campo de juego. Conoce más detalles sobre lo que ha hecho fuera de las canchas en favor de la liga.

Lo que ha generado la salida de Lionel Messi de FC Barcelona y su llegada a Paris Saint-Germain todavía sigue dejando datos más que interesantes. Y esto repercute de lleno en el gran crecimiento que ha tenido la Ligue 1, la liga que recibió al 'crack' argentino con los brazos abiertos.

Messi ha sido parte del gran salto que ha dado la Ligue 1, pero no precisamente con lo que ocurre dentro del campo, donde dicho sea de paso, todavía no se ha visto al mejor Messi. La liga francesa tiene motivos para estar contento con la llegada del ex Barça, pero en lo que respecta a cuestiones 'extra cancha'.

Según datos oficiales de la Ligue 1, Messi ha sido un "potente acelerador" para el desarrollo internacional y el trabajo en las redes sociales de la propia liga. Hasta el 1º de noviembre, la Ligue de Football Professionel (LFP) ha logrado llegar hasta los 20 millones de seguidores en sus plataformas.

Los aumentos más visibles se dieron en TikTok, con una ganancia de 1.8 millones de seguidores; en Twitter, con 2.4 millones de seguidores más; y en YouTube, que ha tenido un 38 por ciento más de vistas a sus videos. Todos estos datos se dan en comparación a lo ocurrido en julio de 2020.

El impacto de Messi en las redes sociales de la Ligue 1

El impacto que generó Messi con su llegada a la Ligue 1 motivó al crecimiento en las plataformas digitales de la propia liga. De hecho, desde que llegó, las cuentas de la LFP tuvieron el mayor aumento desde que fueron creadas: un total de 854 mil fanáticos más con respecto al mes de agosto de este mismo año.

"Este fuerte crecimiento en las redes sociales es una prueba más del atractivo de la Ligue 1 Uber Eats en Francia y a nivel internacional. En este fulgurante contexto, el proyecto de creación de una sociedad comercial, cuya prioridad será el desarrollo internacional y la presencia en el espacio digital, acelerará aún más este crecimiento", aseguran desde la liga francesa.