Las redes sociales de Real Madrid fueron testigos de la vuelta de Karim Benzema a la disciplina de la plantilla que es dirigida por Carlo Ancelotti. Oficialmente El Gato está en Los Ángeles y espera estar pronto a disposición y a la par para entrenarse con sus compañeros.

En el video compartido, se ve el apreció que le tienen los compañeros al futbolista que fue una de las piezas claves en la obtención del título de la Liga de España y de la Champions League, competiciones en la que apareció con goles claves para consagrarse la temporada anterior.

"Estoy muy bien. Un día sí, un día no, porque descanso un día y entreno otro. Pero bien, descanso mental, que es el más importante. He recibido mucho cariño en todas las partes que he estado. Que los aficionados estén contentos y felices me pone a mí contento", fue lo dicho por parte del ariete Galo.

Y sobre lo que su recepción y de cara a lo que viene, señaló: "Estoy feliz de volver a verlos y de empezar a entrenar con el equipo. Me siento bien, vamos a hacer una buena pretemporada y luego empezamos como siempre, ir a por el máximo de títulos porque eso es lo más importante del club".

Ya en cuanto a la parte deportiva, los Merengues iniciarán su acción de pretemporada con el duelo de carácter preparatorio ante América de México, el próximo 26 de julio y cuatro días después, el 30, se verá en clásico amistoso frente a Juventus.