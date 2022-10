El ex Barcelona que critica el trabajo de Xavi y compañía: "No se hace gimnasio en el club"

Primero fue Thierry Henry quien marcase como el club viene estrellándose contra la realidad, luego los medios hablaron ya de posibles reemplazantes para Xavi Hernández y ahora un ex Barcelona asegura que el trabajo físico de la entidad se encuentra lejos de ser óptimo. Muchos dardos hacía el Camp Nou.

"Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones. Creo que él (Xavi) está haciendo un gran trabajo, como también pienso que a Steven Gerrard no se le dio el tiempo suficiente en el Aston Villa. Necesitas dar tiempo, sea o no un ex jugador", las palabras de Henry sobre el presente de un club que no deja de ser noticia. Ahora le pegan a su trabajo en las instalaciones.

La eliminación de la Liga de Campeones sigue dando de que hablar en un universo culé donde la economía seguirá sufriendo y donde más de uno empieza a hacerse preguntas de cara a lo que viene. Un canterano de La Masía afirma del otro lado del continente como Barcelona no se trabaja de manera óptima en cuanto a lo físico se refiere.

“Vi las diferencias”

Se trata de Xavi Simmons, volante neerlandés de 19 años que desde hace varias temporada ejerce como jugador del PSG en diversas cesiones a lo largo y ancho de Europa. En una entrevista para PSV Eindhoven, club que ostenta sus servicios hasta el próximo 30 de junio del 2023, aseguró que Barcelona se encuentra atrapado en su estilo y que no se pasa mucho por el gimnasio.

"Créeme, en el Barcelona no se trabaja mucho en el gimnasio, se trabaja con el balón, pero no en el gimnasio. Cuando fui al PSG descubrí que allí trabajaban en el gimnasio; vi las diferencias directamente: la liga francesa era muy física", sentenciaba el último canterano culé que se ha manifestado sobre esa eliminación de la Champions League que tanto da de que hablar por estas horas.