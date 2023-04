El gol que más gritó Neymar Junior NO ES EL QUE PENSABAS

Neymar Junior, entre sus participaciones con Santos, Barcelona, París Saint-Germain y la Selección de Brasil mayor, anotó, hasta entonces, la abultada cifra de 370 goles. Y más allá de que colecciona celebraciones, el actual 10 del elenco de la capital francesa, no dudó en responder cuál fue el tanto que más gritó en lo que va de su carrera.

''El gol al Borussia Dormtund de cabeza'', respondió decididamente Neymar ante la pregunta que le realizó Bolavip en una charla que se originó en el Parque de los Príncipes de la mano de Crypto.com. Por cierto, la entrevista ya se puede disfrutar en las diferentes plataformas de redes sociales oficiales de este portal.

El gol de Neymar al Borussia Dortmund

El gol que más gritó Neymar fue el primero del París Saint-Germain en el 2 a 0 sobre el Borussia Dortmund por la vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2020, disputada en el Parque de los Príncipes. Con esa conversión, el conjunto francés igualó la serie. Más tarde se aseguró el pase a la siguiente instancia gracias al aporte de Juan Bernat.

La profesión que le hubiese gustado desarrollar a Neymar en el caso de no haber sido futbolista

Neymar, sin dudas, es una de las máximas estrellas de la historia del deporte mundial. Debutó en Santos con 17 años el 7 de marzo del 2009 y desde aquel día no para de cosechar campeonatos en los equipos que integró (30), así como distinciones individuales (80). Por lo que, entonces, quedó más que comprobado que su elección de volcarse al fútbol fue un acierto.

No obstante, en la charla que tuvo con Bolavip.com en el Parque de los Príncipes, contó que, en el caso de no haber sido jugador profesional, le hubiese gustado ser ''cantante''. ¿Hubiera sido tan bueno como en el fútbol? Pues podrá demostrarlo, por qué no, una vez que decida colgar los botines.

+ ¡Descarga la aplicacion de Crypto.com aquí y obten USD 25 en tu cuenta de acuerdo a los términos y condiciones!